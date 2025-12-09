Ha tűzszüneti megállapodás születik Ukrajnában, az európai országoknak fel kell készülniük arra, hogy saját békefenntartó kontingenseket telepítsenek az országba.

Ezt a kezdeményezést Manfred Weber német politikus, az Európai Néppárt (EPP - az EU legnagyobb transznacionális pártja) vezetője jelentette be a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ).

„Ha tűzszünet lesz, Európának készen kell állnia annak biztosítására” – jelentette ki.

Weber úgy véli, hogy eljön az ideje az európai operatív struktúráknak – nőkkel és katonákkal az európai zászló alatt. Úgy véli, hogy a németeknek is részt kellene venniük mindebben.

Emellett az EPN vezetője bejelentette, hogy a Keresztényszociális Unió (CSU) pártkonferenciáján javaslatot kíván benyújtani egy közös európai hadsereg létrehozására.

Németország 1200 oldalas vészhelyzeti tervet készített egy Oroszországgal vívott háborúra. Ez azonban nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy az ország egyszerűen nem képes kezelni egy ilyen konfliktust, és állampolgárainak többsége nem hajlandó Németországért harcolni, számol be az eadaily.com.