Külföld

Németország készen áll csapatokat vezényelni Ukrajnába

Manfred Weber úgy véli, hogy eljön az ideje az európai operatív struktúráknak

 2025. december 9. kedd. 18:01
Ha tűzszüneti megállapodás születik Ukrajnában, az európai országoknak fel kell készülniük arra, hogy saját békefenntartó kontingenseket telepítsenek az országba.

Németország készen áll csapatokat vezényelni Ukrajnába
Manfred Weber hangsúlyozta, Európának készen kell állnia a tűzszünet biztosítására
Fotó: AFP/Hans Lucas/Martin Bertrand

Ezt a kezdeményezést Manfred Weber német politikus, az Európai Néppárt (EPP - az EU legnagyobb transznacionális pártja) vezetője jelentette be a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak (FAZ).

„Ha tűzszünet lesz, Európának készen kell állnia annak biztosítására” – jelentette ki.

Weber úgy véli, hogy eljön az ideje az európai operatív struktúráknak – nőkkel és katonákkal az európai zászló alatt. Úgy véli, hogy a németeknek is részt kellene venniük mindebben.

Emellett az EPN vezetője bejelentette, hogy a Keresztényszociális Unió (CSU) pártkonferenciáján javaslatot kíván benyújtani egy közös európai hadsereg létrehozására.

Németország 1200 oldalas vészhelyzeti tervet készített egy Oroszországgal vívott háborúra. Ez azonban nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy az ország egyszerűen nem képes kezelni egy ilyen konfliktust, és állampolgárainak többsége nem hajlandó Németországért harcolni, számol be az eadaily.com.

