Moszkva a NATO megtámadására készül?

A Kreml reagált

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 18:37
Ostobaságnak minősítette Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden Friedrich Merz német kancellárnak azt állítását, miszerint Oroszország NATO elleni támadásra készülne.

Moszkva a NATO megtámadására készül?
Moszkva nem tervezi megtámadni a NATO-t (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Alekszandr Nemenov

„Ami a NATO elleni támadás előkészítését illeti, az teljes ostobaság. Ismét arra hívok fel mindenkit, hogy az elsődleges forrást, azaz elnökünket, (Vlagyimir) Putyint hallgassa meg” – mondta.

Reagált Merznek arra, a NATO fegyverkezése igazolására elhangzott kijelentésére is, miszerint Putyin a Szovjetunió feltámasztásáról álmodozik.

„Ez nem felel meg a valóságnak. Vlagyimir Putyin nem akarja helyreállítani a Szovjetuniót, mert ez lehetetlen. És ezt ő maga is többször elmondta. És erről beszélni azt jelenti, hogy valaki nem tiszteli a FÁK-beli és a fejlettebb integrációs formákban részt vevő partnereinket és szövetségeseinket. Úgy tűnik, hogy Merz úr nem tud ezekről” – nyilatkozott Kreml szóvivője.

