Megvan az új kormányfő Csehországban

Andrej Babis kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt, s ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Petr Pavel államfő gratulált Andrej Babisnak a kinevezéshez, és méltatta, hogy betartotta megállapodásukat, s nyilvánosan közölte, hogyan kívánja megoldani a vállalkozói és politikai szerepvállalási közti összeférhetetlenséget. A hatályos törvények szerint erre Andrej Babisnak kinevezésétől kezdve 30 napja van.

„Csehország jelenleg olyan biztonsági és gazdasági helyzetben van, amely nem egyszerű, amelyben számos olyan problémát kell megoldani, amelyek a lakosság számára nem lesznek kellemesek” – mondta Petr Pavel.

Andrej Babis rövid válaszában megígérte, hogy kormányfői tevékenységében a cseh állampolgárok érdekeit fogja védeni itthon és külföldön egyaránt, s mindent megtesz annak érdekében, hogy „Csehország legyen a világon a legjobb hely, ahol élni érdemes”.

A 71 éves politikus 16 tagú, koalíciós kormány élén irányítja majd Csehországot. A minisztereket várhatóan a jövő hét elején nevezi ki a köztársasági elnök. A jelöltek ismertek, a kormányprogram is már elkészült, és Tomio Okamura, a képviselőház elnöke szerint várhatóan január 13-án szavaz róla a parlamenti alsóház. A Hradzsin szerint mindez annak függvénye, hogy Andrej Babis mikor terjeszti be hivatalosan az államfőnek kormánya tagjainak névsorát.

Petr Pavel már találkozott a miniszterjelöltekkel, s csak Filip Turek, személyével kapcsolatban vannak kifogásai, akit a koalíció a környezetvédelmi tárca vezetőjének jelölt. Az Autósok tiszteletbeli elnöke jelenleg beteg, ezért találkozóját az államfővel elhalasztották.

A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfő posztra, s ez a harmadik kormányfői megbízatása.

Andrej Babis első ízben 2017 és 2021 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget. Az akkori első, egypárti kisebbségi kormánya 2018 januárjában nem kapott bizalmat. Andrej Babis második, immár koalíciós kormánya – az ANO partnere akkor a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) lett – szintén kisebbségben volt, de Cseh- és Morvaország Kommunista Pártjának (KSCM) külső támogatásával végig tudta vinni mandátumát. A 2021-es képviselőházi választások után a cseh jobboldal alakított kormányt, s az ANO ellenzékbe került.

Babis ezúttal hárompárti koalíciós kormányt fog vezetni. A kormánykoalíciót az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Az ANO nyolc minisztériumot fog irányítani, az Autósok négyet, míg az SPD három tárcát vezet. Tomio Okamura személyében az SPD adja a képviselőház elnökét is. A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van.

Babis Csehország legidősebb hivatalban lévő kormányfője.