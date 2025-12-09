Ítéletet hozott a nemzetközi bíróság

A milíciavezetőt, akit több mint 20 évvel ezelőtt, Szudán Dárfúr régiójában elkövetett bűncselekmények miatt állítottak bíróság elé, az ICC Törvényszéke október elején találta bűnösnek 27 rendbeli nemi erőszak, kínzás, gyilkosságok, üldöztetésben való részvétel, valamint fosztogatás vádjában.

Ali Kusajb, aki ellen 13 éven keresztül volt érvényben nemzetközi elfogatóparancs, önként adta fel magát 2020 júniusában a Közép-afrikai Köztársaságban, majd elfogását követően átadták a hágai bíróságnak.

A hadurat 31 rendbeli háborús bűnökkel és emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsították, amelyeket az általa vezetett milícia követett el 2003 augusztusa és 2004 áprilisa között a szudáni Dárfúrban. A 2022 áprilisában kezdődött tárgyalássorozat folyamán 56 tanút hallgattak meg, akik erőszakról és a nemi erőszak fegyverként való alkalmazásáról számoltak be, Ali Kusajb mindvégig ártatlannak vallotta magát – tájékoztattak.

A szudáni Dárfúr környékén 2003 és 2007 között becslések szerint több mint 300 ezer ember halt meg és több mint két és félmillió menekülni kényszerült a kormánycsapatok és a velük szemben fegyvert fogók összetűzésében, továbbá a harcok miatti humanitárius katasztrófa okán. Ali Kusajb kormánypárti milíciaparancsnok a körzetben több támadásért is felelős volt a vádak szerint 2003-ban és 2004-ben.

Ő volt az első szudáni gyanúsított, aki az ICC elé került. A bíróság őrizetében van mások mellett Omar el-Besír volt szudáni elnök is, akit szintén emberiesség elleni és háborús bűncselekmények elkövetésével vádolnak. Mellettük, a 2003-ban kirobbant dárfúri konfliktusban betöltött szerepük miatt körözés alatt álló több egykori szudáni vezetőt is átadtak a hágai székhelyű bíróságnak.

A Nemzetközi Büntetőbíróság a nyugat-szudáni Dárfúr tartományban elkövetett népirtás, háborús és emberiesség elleni bűntettek miatt 2008-ban emelt vádat az érintettek ellen, és a következő évben adott ki elfogatóparancsokat.

A csaknem félmillió négyzetkilométeres Dárfúr Szudán nyugati részén fekszik, határos a Közép-afrikai Köztársasággal, Líbiával, Csáddal és Dél-Szudánnal.