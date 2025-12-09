2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin

Váratlan vallomást tett Vlagyimir Putyin

MH
 2025. december 9. kedd. 22:03
Megosztás

Az orosz elnök szerint időnként teljes inkognitóban, konvoj és villogók nélkül hajt végig az utakon. Elmondása szerint ilyenkor „halkan” közlekedik, mintha csak egy átlagos autós lenne.

Intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexander Nemenov

Vlagyimir Putyin elárulta, hogy időnként teljesen „csendben” közlekedik, villogók és konvoj nélkül - írja az origo.hu.

Putyin inkognitóban járja az orosz utakat

„Amikor úton vagyok, lehet hogy furcsán hangzik, de nem mindig használok szirénát vagy kíséretet. Néha, ha őszinte vagyok, teljesen egyszerűen megyek. Előfordul, hogy halkan, mindenféle kíséret nélkül utazom” – mondta az orosz elnök a Társadalmi és Emberi Jogi Tanács ülésén.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink