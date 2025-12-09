Intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin

Az orosz elnök szerint időnként teljes inkognitóban, konvoj és villogók nélkül hajt végig az utakon. Elmondása szerint ilyenkor „halkan” közlekedik, mintha csak egy átlagos autós lenne.

Vlagyimir Putyin elárulta, hogy időnként teljesen „csendben” közlekedik, villogók és konvoj nélkül - írja az origo.hu.

Putyin inkognitóban járja az orosz utakat

„Amikor úton vagyok, lehet hogy furcsán hangzik, de nem mindig használok szirénát vagy kíséretet. Néha, ha őszinte vagyok, teljesen egyszerűen megyek. Előfordul, hogy halkan, mindenféle kíséret nélkül utazom” – mondta az orosz elnök a Társadalmi és Emberi Jogi Tanács ülésén.