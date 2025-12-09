Fordulóponthoz érkezik a világgazdaság

Még ha nehéz is lesz a béketeremtés, az ukrajnai rendezési terv komoly reménysugarat jelent, ezért a kormány máris azon dolgozik, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb a háború lezárását követő új világgazdasági korszakra – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott egyeztetését követően arról számolt be, hogy látogatásának az volt a legfőbb célja, hogy Magyarország legyen a legfelkészültebb az ukrajnai háború lezárását követő új világgazdasági és világkereskedelmi korszakra.

„Az asztalon levő béketervet mi nagyon komoly reménysugárnak látjuk. Teljes szívvel támogatjuk az arról zajló amerikai-orosz párbeszédet. Abban bízunk, hogy ez a párbeszéd elvisz a békéhez. És ha ez megtörténik, akkor ennek a szankciók által meghatározott világgazdasági korszaknak is vége lesz” – húzta alá.

Majd rámutatott, hogy a szankciók már épp eleget ártottak, különösképpen Európának, ezért itt lenne az ideje megszabadulni tőlük.

„Az új világgazdasági-világkereskedelmi korszak hatalmas lehetőségeket tartogat mindannyiunk számára, s mi akarjuk magunknak a legjobb startpozíciót” – szögezte le, hozzáfűzve, hogy ezért kísérte el az útjára 34 magyar vállalat vezetője.

Szijjártó Péter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a béketeremtés nem lesz könnyű ezután sem. „Pontosan tudjuk, hogy azok, akik eddig is gátolták a békefolyamatot, most is mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák. De mi majd igyekszünk ezt megakadályozni” – erősítette meg.

Illetve arra is kitért, hogy megkezdték a Török Áramlat gázvezeték működtetéséért felelős vállalat Hollandiából Magyarországra költöztetését, hogy így biztosítsák annak jövőbeli zavartalan üzemelését.

Továbbá elismételte, hogy a paksi atomerőmű-bővítés munkálatai gyorsabban haladnak a vártnál, ezáltal már jövő héten megindulhat az a fázis, amelyet csak jövő évre terveztek.

A miniszter végezetül érintette a sportügyi együttműködést is, és arra emlékeztetett, hogy a közelmúltban az orosz női kosárlabda-válogatott két mérkőzést is játszott Magyarországon.

„Régen nem fordult elő, hogy Európában csapatsportban az oroszok pályára léptek” – fogalmazott.