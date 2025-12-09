Elítéltek egy kubai kémet

A kubai legfelsőbb bíróság azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Alejandro Gil Fernández, aki 2018 és 2024 között volt miniszter, egyben Miguel Díaz-Canel államfő egyik legközelebbi munkatársa, pontosan mit követett el, és kinek a javára kémkedett. Közleményükben annyi szerepelt, hogy Gil személyes haszonszerzés érdekében „visszaélt a rá ruházott hatalmával”, pénzt fogadott el külföldi cégektől, és megvesztegetett más tisztségviselőket.

Egy másik ügyben 20 év börtönbüntetést szabtak ki rá egyebek mellett vesztegetés, okirat-hamisítás és adócsalás miatt.

Alejandro Gil Fernándezt, aki 2019 után miniszterelnök-helyettes is volt, 2024 februárjában váratlanul menesztették hivatalából. Néhány nappal később őrizetbe vették, és egy meg nem nevezett létesítményben tartották fogva. Miguel Díaz-Canel közleményben jelentette be akkor, hogy a miniszter „súlyos hibákat követett el, és korrupció gyanújával indult vizsgálat ellene. Bár a konkrét vádakat nem fedték fel, a közleményben hangsúlyozták: a Kommunista Párt ”soha nem engedte, és nem is fogja engedni, hogy elharapózzon a korrupció, a képmutatás és az érzéketlenség„ – írta a Miami Herald című amerikai napilap november elején.

Gil nevéhez fűződtek a 2021-es nagyszabású pénzügyi reformok, amelyek végül egekbe emelkedő inflációhoz és az emberek további elszegényedéséhez vezettek. Emiatt sokan örültek az eltávolításának, de az őrizetbe vételét övező titkolózás erősítette a valódi okok körüli találgatásokat.

Kuba-szakértők szerint a kémkedési vádakat érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen Kubában többször is előfordult, hogy a vezetők hasonló vádaskodáshoz folyamodva szabadultak meg riválisaiktól és potenciális reformerektől a hadsereg és az állam vezetésében. Raúl Castro korábbi elnök 2009-ben rendelte el az akkori alelnök, Carlos Lage és a külügyminiszter, Felipe Pérez elmozdítását. A két politikusról titokban videofelvétel készült, amely alapján egy Spanyolország javára kémkedő kubai üzletemberrel hozták őket kapcsolatba. Vádat soha nem emeltek ellenük, de Fidel Castro volt elnök nyilvánosan azzal gyanúsította meg őket, hogy a hatalom átvételére törekedtek.