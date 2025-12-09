Trump jóváhagyta MI chipek eladását Kínának

Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az Nvidia második legerősebb mesterséges intelligencia chipjének, a H200-nak az eladását Pekingnek, és hamarosan más chipek is engedélyt kapnak – jelentette a The New York Times.

A döntés hónapokig tartó tárgyalásokat követett a technológiai ipar és a védelmi politika szószólói között, mivel ezek a technológiák katonai és gazdasági segítséget nyújthatnának Kínának. A döntés jelentős győzelem volt az Nvidia vezérigazgatója számára, aki hónapokat töltött a Fehér Házban a kiviteli korlátozások enyhítéséért folytatott lobbizásban.

Trump bejelentette, hogy más chipgyártók, mint például az Advanced Micro Devices és az Intel is hasonló engedélyt kapnak. A chipgyártásból származó bevétel egy része az amerikai kormányhoz kerül, ami a NYT szakértői szerint megsértheti az amerikai törvényeket.

A lépés egyben eltérést jelent Trump politikájától is, akinek adminisztrációja kezdetben azt ígérte, hogy korlátozza a mesterséges intelligencia chipek kínai értékesítését – jegyzi meg az újság.

Trump maga már tisztázta döntését. Elmondása szerint csak a „jóváhagyott ügyfelek” vásárolhatják meg a fejlett chipeket, és a jutalék 25%-át az Egyesült Államoknak fizetik ki.

„Ez a politika támogatni fogja az amerikai munkahelyeket, erősíti az amerikai gyártást, és az amerikai adófizetők javát szolgálja. Az NVIDIA amerikai ügyfelei már most is átállnak hihetetlen, élvonalbeli Blackwell chipjeikre, és hamarosan a Rubinra is. Egyikük sem szerepel ebben az üzletben. Ugyanezt a megközelítést fogják alkalmazni az AMD-re, az Intelre és más nagyszerű amerikai vállalatokra is” – írta az amerikai elnök a közösségi oldalán.

A kaliforniai Ronald Reagan Védelmi Fórumon Pete Hegseth, a Pentagon minisztere kijelentette, hogy Donald Trump elnök és kormánya elkötelezett a stabil béke, a tisztességes kereskedelem és a Kínával való tiszteletteljes kapcsolatok iránt.

„Az Egyesült Államok továbbra is tiszteletben fogja tartani Kína történelmi katonai felépítését. A szövetségesek nem gyerekek. Elvárhatjuk és el is várjuk tőlük, hogy megtegyék a magukét” – hangsúlyozta Hegseth, írja az eadaily.com.