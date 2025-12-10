Brit katona vesztette életét Ukrajnában

A londoni védelmi minisztérium keddi tájékoztatása tragikus balesetnek nevezi a történteket.

A beszámoló szerint az áldozat megfigyelőként volt jelen, amikor az ukrán hadsereg egy új védelmi eszközt tesztelt, és eközben szenvedett halálos végű sebesülést.

A minisztérium hangsúlyozza, hogy az eset az ukrajnai frontvonaltól távol történt.

A tárca ugyanakkor nem részletezte, hogy milyen hadfelszerelés tesztelése közben történt a baleset, és azt sem, hogy az elhunyt a brit fegyveres erők melyik fegyverneménél szolgált.

A brit kormány már korábban is tett utalásokat arra, hogy Ukrajnában kis számban jelen vannak brit katonák, de nem vesznek részt harci cselekményekben.

Az ukrajnai háború kezdete óta most először vesztette életét aktív szolgálatot teljesítő brit katona Ukrajna területén.

Az Interflex nevű, brit irányítású nemzetközi program keretében a háború kezdete óta eddig több mint 50 ezer ukrán katona részesült kiképzésben Nagy-Britanniában. Az elmúlt időszakban többször felmerült az az elképzelés, hogy brit katonák Ukrajna területén is nyújthatnának kiképzést az ukrán fegyveres erők tagjainak, de hivatalosan nem hangzott el bejelentés arról, hogy ilyen kiképzési tevékenység zajlik-e ukrán területen.