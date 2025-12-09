Zelenszkijt nem érdekli Trump terve, nem mond le a területekről

Az Egyesült Államok által kidolgozott béketervből kizárták azokat a rendelkezéseket, amelyeket Ukrajna ellentmondásosnak tartott, így most 20 pontból áll – idézte a londoni tárgyalások után újságíróknak nyilatkozó Volodimir Zelenszkij elnök szavait az oroszhirek.hu .

Zelenszkijt arról kérdezték, miben különbözik az amerikaiak terve, amelyet ma Rusztem Umerov, a védelmi tanács titkára mutatott be, a genfi és miami találkozók után kidolgozott dokumentumoktól. „28 pont volt, most 20. Kiegyenlítették ezt az irányt, és a teljesen nyíltan Ukrajnának ellentmondó pontok eltűntek. Az amerikaiak alapvetően kompromisszumra törekednek. Természetesen vannak bonyolult kérdések, amelyek a területet érintik. Ott még nincs kompromisszum” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy a frissített terv tartalmazza a gyermekek visszatérésének kérdését, valamint az összes fogoly cseréjét.

Zelenszkij azt is megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnöknek „saját elképzelése” van arról, hogyan kell befejezni a harci műveleteket, és ez eltér az ukrán elképzeléstől.

„Fontolóra vesszük-e valamely területek átadását? A törvény szerint nincs erre jogunk – az ukrán törvények, az alkotmányunk és a nemzetközi jog szerint, ha őszintén akarok lenni. És erkölcsi jogunk sincs rá” – tette hozzá.

Az ukrán elnök külön kommentálta Kína álláspontját, amelynek véleménye szerint „nem érdeke megállítani Oroszországot”. „Ez nem azt jelenti, hogy Kína fegyverekkel támogatja Oroszországot, de biztosan nem támogatja a háború befejezését” – mondta Zelenszkij. Peking korábban kijelentette, hogy soha nem szállított fegyvereket sem Moszkvának, sem Kijevnek.

Az Egyesült Államok eredeti béketerv-tervezetében az egész Donbassz Oroszország ellenőrzése alá kerülése szerepelt. Számos nyugati média, köztük a The New York Times is arról írt, hogy a frissített változatból kihagyták a területi kérdéseket. Ugyanakkor a moszkvai tárgyalások megkezdése előtt a The Telegraph arról számolt be, hogy az amerikai javaslatok a területek elismeréséről továbbra is része a tervnek. Putyin kijelentette, hogy a Donbassz területei minden esetben Oroszország ellenőrzése alá kerülnek – katonai vagy bármilyen más úton.