Egy holland bíróság lefoglalta a Gazprom tulajdonában lévő, a TurkStream gázvezetéket üzemeltető South Stream Transport vagyonát. A bírák az ukrán oligarcha, Rinat Ahmetov cége által benyújtott keresetre válaszul hozták meg ítéletüket, amelyben kártérítést követel a Krymenergo államosítása miatt.

„Az amszterdami kerületi bíróság Ukrajna leggazdagabb emberének, Rinat Ahmetovnak a tulajdonában lévő DTEK Krymenergo energiacég kérésére befagyasztotta a Gazprom tulajdonában lévő Török Áramlat gázvezeték üzemeltetőjének, a South Stream Transportnak a vagyonát” — jelenti a Vedomosti az ügy anyagaira hivatkozva.

2014-ig a DTEK irányította a Krymenergo elosztóvállalatot. Az államosítást követően pert indított ellene.

A kiadvány szerint 2023 novemberében a hágai Állandó Döntőbíróság arra kötelezte Oroszországot, hogy fizessen Akhmetov cégének 207,8 millió dollár kártérítést, plusz kamatokat és választottbírósági költségeket.

„Moszkva fellebbezett a döntés ellen a Hágai ​​Fellebbviteli Bíróságon, egy állami bíróságon, amelynek elbírálása még folyamatban van. 2025 júliusában, a DTEK kérelmét követően, az Amszterdami Kerületi Bíróság egyszerűsített eljárásban védőzárlatot rendelt el a South Stream Transport holland ABN Amro Banknál vezetett számláin vezetett eszközeire, hogy biztosítsa a hágai választottbírósági ítélet szerinti Oroszországgal szembeni követeléseit” — írja a Vedomosti alapján az eadaily.com.

A bíró ezután kijelentette, hogy a Török Áramlat üzemeltetője nem állította és nem is bizonyította, hogy a letartóztatás komoly problémát jelentene számára, ezért meg kell várni az érdemi tárgyalás eredményét.

A fekete-tengeri gázvezeték működése alapján ítélve a jogi eljárások nem befolyásolják magát a Török Áramlat működését.

A DTEK nem az egyetlen vállalat, amely igényt tart a Gazprom vagyonára. Júliusban a hágai kerületi bíróság feloldotta a Gazprom hollandiai vagyonának befagyasztását. A Szlavutics és Zsniva ügyben hozott ítélet egy korábbi ítéletet követett, amely kimondta, hogy mivel az ukrán bíróság Oroszországgal azonosította a vállalatot, az állami mentességet is élvez. Az ukrán vállalatok a Gazprom eladásra kínált hollandiai vagyonára licitáltak: a Wintershall Noordzee 50%-ára, valamint a Gazprom International UK és a Gazprom UK 100%-ára. A kikiáltási ár 344 millió euró volt.

A vállalatok három működő északi-tengeri mező fejlesztésében vesznek részt: a VINZ (100%), a Sillimanite (66,7%) és a Wingate (84,5%). A Wintershall Noordzee a Wintershall Dea-val közös vállalat, amellyel a Gazprom oroszországi eszközöket cserélt. A közös vállalat portfóliója 36 mezőből áll, 33 engedély alatt Hollandiában, az Egyesült Királyságban és Dániában.