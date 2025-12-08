2025. december 9., kedd

Előd

Külföld

Újabb vita a béketerv körül

Zelenszkij reagált Trump kritikáira

MH
 2025. december 8. hétfő. 22:01
Nincs egységes álláspont Washington, Moszkva és Kijev között a Donyec-medence (Donbász) jövőbeli státuszát illetően – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában, reagálva a Donald Trump környezetéből érkező, béketervezettel kapcsolatos hírekre.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Anadolu/Utku Ucrak

Ütköző álláspontok

Az ukrán államfő nyilatkozata röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök „némi csalódottságának” adott hangot, amiért Zelenszkij állítólag még nem olvasta el a békejavaslatot. Zelenszkij a hírügynökségnek elmondta: a terv bizonyos elemei – különösen a biztonsági garanciák és a keleti régiók ellenőrzése – további, mélyreható egyeztetést igényelnek számos „érzékeny kérdésben” - írta meg a Kárpáthír.

„Létezik egy amerikai, egy orosz és egy ukrán elképzelés, és nincs egységes véleményünk a Donbászról” – fogalmazott az elnök.

Biztonsági garanciák mindenekelőtt

Kijev álláspontja szerint nem csupán a területi kérdések rendezése a kulcs, hanem egy külön megállapodás aláírása a nyugati szövetségesekkel – elsősorban az Egyesült Államokkal – a biztonsági garanciákról. Zelenszkij szerint ez az alapfeltétele bármilyen tartós rendezésnek.

Az elnök kiemelte azt az egyetlen, kritikus kérdést, amelyre minden ukrán választ vár: „Ha Oroszország újra háborút indít, mit fognak tenni a partnereink?”

