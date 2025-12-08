Újabb vita a béketerv körül

Nincs egységes álláspont Washington, Moszkva és Kijev között a Donyec-medence (Donbász) jövőbeli státuszát illetően – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában, reagálva a Donald Trump környezetéből érkező, béketervezettel kapcsolatos hírekre.

Ütköző álláspontok

Az ukrán államfő nyilatkozata röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök „némi csalódottságának” adott hangot, amiért Zelenszkij állítólag még nem olvasta el a békejavaslatot. Zelenszkij a hírügynökségnek elmondta: a terv bizonyos elemei – különösen a biztonsági garanciák és a keleti régiók ellenőrzése – további, mélyreható egyeztetést igényelnek számos „érzékeny kérdésben” - írta meg a Kárpáthír.

„Létezik egy amerikai, egy orosz és egy ukrán elképzelés, és nincs egységes véleményünk a Donbászról” – fogalmazott az elnök.

Biztonsági garanciák mindenekelőtt

Kijev álláspontja szerint nem csupán a területi kérdések rendezése a kulcs, hanem egy külön megállapodás aláírása a nyugati szövetségesekkel – elsősorban az Egyesült Államokkal – a biztonsági garanciákról. Zelenszkij szerint ez az alapfeltétele bármilyen tartós rendezésnek.

Az elnök kiemelte azt az egyetlen, kritikus kérdést, amelyre minden ukrán választ vár: „Ha Oroszország újra háborút indít, mit fognak tenni a partnereink?”