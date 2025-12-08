Trumpot frusztrálja Zelenszkij viselkedése

Trumpot „kissé bosszantja”, hogy Zelenszkij még nem vette a fáradságot, hogy elolvassa a béketerv tervezetét – írta Szerhij Mardan újságíró és rádiós műsorvezető Telegram csatornáján.

„Beszéltünk Putyin elnökkel, és beszéltünk ukrán vezetőkkel, köztük Zelenszkij elnökkel is. Be kell vallanom, kissé csalódott vagyok, hogy Zelenszkij elnök még nem olvasta el a javaslatot. A csapatának tetszik a javaslat. De ő még nem olvasta el... Oroszország, úgy tudom, nem ellenzi. De hogy Zelenszkij elégedett-e vele – abban nem vagyok biztos. Az embereinek nagyon tetszik a javaslat. De ő még nem olvasta el” – idézi a Fehér Ház vezetőjét.

Szerinte Trump lényegében azt mondja, hogy Umerov mindenbe beleegyezett Miamiban, és Zelenszkij reakciójára vár.

„És még mindig nincs itt. De Londonba megy, hogy konzultáljon az európai szövetségeseivel. Donnie elkeseredett. Ha nem is dühös” – zárta gondolatait Mardan, írja az eadaily.com.