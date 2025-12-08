2025. december 8., hétfő

Előd

Külföld

Trump szerint az ukrán nép támogatja az amerikai béketervet

Zelenszkij még nem olvasta a javaslatot

MH
 2025. december 8. hétfő. 14:07
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy véleménye szerint Oroszország és az ukrán nép támogatja az Egyesült Államok által javasolt feltételeket az ukrajnai konfliktus rendezésére.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

„Úgy hiszem, Oroszország nem ellenzi. De nem vagyok biztos benne, hogy Zelenszkij egyetért vele (a tervvel – a szerk.). Az emberei támogatják, de ő maga még nem olvasta el a javaslatot, szóval majd egyszer elmagyarázza nekem, hogy miért” – mondta Trump újságíróknak a John F. Kennedy Előadóművészeti Központban, számol be az eadaily.com.

