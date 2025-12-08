Trump szerint az ukrán nép támogatja az amerikai béketervet

„Úgy hiszem, Oroszország nem ellenzi. De nem vagyok biztos benne, hogy Zelenszkij egyetért vele (a tervvel – a szerk.). Az emberei támogatják, de ő maga még nem olvasta el a javaslatot, szóval majd egyszer elmagyarázza nekem, hogy miért” – mondta Trump újságíróknak a John F. Kennedy Előadóművészeti Központban, számol be az eadaily.com.