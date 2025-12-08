2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Biztosan lesz Orosz energia

Erős a magyar-török barátság

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 22:31
Megosztás

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban.

Biztosan lesz Orosz energia
Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor miniszterelnök a Dolmabahce elnöki hivatalban Isztambulban, Törökországban
Fotó: AFP/Handout/Turkish Presidential Press Service

A magyar kormányfő Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte, ez a garancia „komoly dolog”, szükség is lehet rá, mert csak ebben az évben 7,5 milliárd köbméter gáz érkezett Törökországon keresztül Magyarországra.

A miniszterelnök a tájékoztatón megköszönte a török elnöknek az energetikai együttműködési lehetőséget, majd hangsúlyozta: a két ország legnagyobb energiacégei együttműködnek egymással.

Legutóbb magyarországi kitermelésbe is hívtunk be török vállalatot, sőt gázalapú erőművet is építenek török cégek Magyarországon – tette hozzá Orbán Viktor.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink