Tiltakozó gazdák csaptak össze

Görögország más tájaihoz hasonlóan Krétán is tüntettek a gazdák az európai uniós agrártámogatások késlekedése miatt, hétfői helyszíni beszámolók szerint összecsapások törtek ki a rendőrök és a gazdák között.

A rendőrök megpróbálták feltartóztatni a Hanía nemzetközi repülőtere felé tartó tiltakozókat, akik emiatt kövekkel és botokkal támadtak a rendőrautókra – jelentette az ERT görög közszolgálati televízió. A feldühödött csoportot a rendőrök könnygázzal próbálták szétoszlatni.

Egy másik tiltakozás is kirobbant a sziget székhelyénél, Irákliónál, ahol a gazdák egy időre elfoglalták a város környékén lévő repülőtér egyik kifutóját.

Az ANA görög hírügynökség szerint a repülőteret lezárták egy időre.

Görögországban a múlt hét óta tartanak a tüntetések, a gazdák több főutat lezártak, és több határátkelőnél torlódások alakultak ki. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök hétfőn a blokád enyhítésére kérte a gazdákat, és azt ígérte, hogy még a hónap végéig támogatást nyújtanak a bajba jutottaknak. Kijelentette, hogy Athén nyitott a párbeszédre.

Az agrártámogatások késlekedését az az OPEKEPE nevű, már megszüntetett ügynökség korrupciós botránya okozza, amelyk az uniós agrártámogatások kezeléséért és kifizetéséért volt felelős. Mihálisz Hriszohoídisz, a görög állampolgárok védelméért felelős miniszter szeptember elején közölte, hogy legalább 22,6 millió euró értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást olyan gazdáknak és agrárvállalkozásoknak, akik és amelyek hamis adatokat adtak meg földterületeikről és állatállományukról. Az EU csalás elleni hivatala már tavasszal jelezte a visszaéléseket, az ügyet hónapok óta vizsgálják.

Az ügyben több tucat embert vettek őrizetbe, a botránynak pedig politikai következményei is lettek: júniusban lemondott Mákisz Vorídisz mezőgazdasági miniszter, miután egy uniós vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy köze lehetett nagy összegű támogatások szabálytalan felhasználásához.