Borzalmas a helyzet Indonéziában

Szörnyű veszteség érte az ázsiai országot

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 21:39
Csaknem ezren vesztették életüket és mintegy egymillióan voltak kénytelenek elhagyni otthonukat Indonéziában a hetek óta tartó áradások és földcsuszamlások miatt a BNPB indonéz nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség hétfői jelentése szerint.

Borzalmas a helyzet Indonéziában
Kutatás a túlélők után
Fotó: AFP/Chaideer Mahyuddin

A BNPB jelentése szerint a csütörtökig beérkezett adatok alapján 961 halálesetet és 234 eltűntet, valamint körülbelül ötezer sérültet tartanak nyilván Aceh, Észak-Szumátra és Nyugat-Szumátra tartományban, összesen 52 járásban és városban. A természeti csapásban megrongálódott lakások száma 156 ezerre tehető. Indonéziában az ilyenkor tetőző esős évszakban gyakoriak a súlyos áradások.

Az elkövetkező napokban további heves esőzések várhatók a szigetország egyes részein. Környezetvédők és katasztrófa-szakértők szerint a gyors erdőirtás, a szabályozatlan fejlesztés és a leromlott állapotú folyómedrek növelték a kockázatokat.

