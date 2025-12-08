Putyin hadserege gyorsan előrenyomul a Donbasszban

Oroszország novemberben több mint 500 négyzetkilométernyi ukrán területet hódított meg, ami kétszerese az októberi értéknek. A „Telegraph” szerint ez az egyik leggyorsabb előrenyomulás a háború kezdete óta, közel négy évvel ezelőtt. Az adatok a DeepStateMap-tól származnak, egy ukrán platformtól, amely a harctér térképét készíti.

Vlagyimir Putyin elnök továbbra is azt a célt követi, hogy tárgyalások vagy katonai erővel elfoglalja az egész Donbasszot. A Trump-kormány alatt kidolgozott béketerv szerint Ukrajna nagy részét területének átadná. De mind Ukrajna, mind az európai államok elutasítják ezt a javaslatot.

Harcok stratégiai városokért

Oroszország jelenleg a Donyeck régióban található Siverszk városára koncentrál, hogy utat nyisson a „erődítménynek” számító Szlovjanszk felé. A város azért kapta ezt a nevet, mert eddig szilárdan ukrán kézben volt.

A „Telegraph” szerint az orosz csapatok vasárnap elfoglalták a Siverszk északi részén fekvő lakóövezeteket. Ehhez kis behatoló csoportokat vetettek be, hogy bejussanak az ukrán vonalak mögé – egy taktika, amely Pokrovszkban már sikeres volt.

Az ukrán hadsereg továbbra is heves harcokról számol be Sziverszkben. A DeepStateMap szerint a város körülbelül fele harcok színtere.

Telefonbeszélgetés Trump tanácsadóival

Szombat este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Steve Witkoff-fal, a Fehér Ház oroszországi megbízottjával, és Jared Kushnerrel, Trump vejével beszélt a békefolyamatról. Röviddel ezután Oroszország rakétákkal és drónokkal hatalmas támadást indított az ukrán városok és infrastruktúra ellen. A „Telegraph” szerint a vasútállomások is célpontjai voltak a támadásoknak.

Európa az USA „árulásától” tart

Úgy tűnik, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás csökken, miközben a Trump-kormány elfordítja figyelmét a konfliktusról. Donald Trump Jr. egy közel-keleti konferencián kijelentette, hogy apja visszaléphet a béketárgyalásoktól. Ugyanakkor Keith Kellogg, az Ukrajnáért felelős leköszönő amerikai követ hangsúlyozta, hogy a megállapodás „nagyon közel” van.

Hétfőn Zelenszkij, Emmanuel Macron és Friedrich Merz Londonban találkoznak Sir Keir Starmerrel. Biztosítani akarják, hogy Ukrajna ne kerüljön hátrányos helyzetbe az USA által vezetett békefolyamatban. Macron korábban utalt arra, hogy ilyen „árulás” lehetséges.

Oroszország követelései és stratégiája a télre

Oroszország jelenleg az ukrán terület 19,2 százalékát ellenőrzi, és a „Telegraph” szerint azt követeli, hogy Ukrajna adja át az egész Donbass régiót, ne lépjen be a NATO-ba, és csökkentse fegyveres erőit. Ezeket a követeléseket Kijev és Európa elutasította.

A télre tekintettel Putyin utasította hadseregét, hogy készüljön fel alacsony hőmérsékleten történő harcokra. A szakértők úgy vélik, hogy az előrenyomulás az elkövetkező hónapokban lelassul. A Donbass teljes ellenőrzése azonban továbbra is cél marad.

Moszkva két falu elfoglalását jelentette

Vasárnap az orosz védelmi minisztérium két falu elfoglalását jelentette: Kucseriwka a Harkivi régióban és Rivne a Donyecki régióban. Ezeket az információkat azonban nem lehet függetlenül ellenőrizni. Kijev sem nyilatkozott még erről.