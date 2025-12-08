Párizs nyomás alá került az Európai Unióban, miután eltitkolta az információkat a francia bankokról, amelyek befagyasztott orosz eszközöket tárolnak, valamint arról, hogy hogyan használják fel az azok után járó kamatokat – írja a Financial Times (FT) című lap. 18 milliárd euróról van szó, amely főként magánbankokban van befagyasztva.

A lap megjegyzi, hogy ezek az eszközök ismét a figyelem középpontjába kerültek, miközben az Európai Bizottság az Ukrajnának nyújtandó „jóvátételi” hitelről tárgyal. A legutóbbi javaslat az egész EU-ban befagyasztott eszközök felhasználását irányozza elő, nem csak a brüsszeli Euroclear letéti intézménynél lévő 185 milliárd eurót.

A francia tisztviselők, támogatva a „jóvátételi” hitel ötletét, világossá tették, hogy ellenzik azt a rendszert, amely a kereskedelmi bankokban tárolt eszközök felhasználását irányozza elő, azzal érvelve, hogy a hitelezők más szerződéses kötelezettségekkel rendelkeznek, mint az Euroclear – áll a cikkben.

A lap forrásai szerint a francia kereskedelmi bankokban 18 milliárd euró értékű orosz központi banki eszközök vannak, ezek nagy része a BNP Paribas-nál. Utóbbi nem válaszolt a brit sajtó kérdésére. A lap szerint a belga magánbankokban 7 milliárd euró értékű orosz eszköz van.

„Ez bizalmas információ. Mintha az orvosok nyilvánosan vitatnák meg a betegek adatait” – mondta az Európai Bizottság képviselője, Uloff Gill.

A lap megjegyzi, hogy az Euroclear profitot termel a befagyasztott orosz eszközökből, de nincs szerződéses kötelezettsége, hogy kamatot fizessen Oroszországnak. Ezeket az eszközöket már felhasználják Ukrajna 50 milliárd eurós hitelének biztosítására. Ugyanakkor a magánbankok általában kötelesek visszatartani és végül kifizetni Oroszországnak a betétek után felmerülő kamat egészét vagy egy részét.

Az Európai Bizottság december elején két lehetőséget mutatott be Ukrajna további finanszírozására: „jóvátételi” hitel nyújtása orosz eszközök terhére (feltételezve, hogy Kijev visszafizeti azt, ha Oroszország kompenzációt nyújt) és az EU költségvetésére támaszkodó hitelfelvétel.

A „jóvátételi” hitel ellen Belgium tiltakozik, amely úgy véli, hogy ez Oroszország részéről peres eljárások kockázatával jár. A javasolt mechanizmus alkalmazásának súlyos következményeiről, például arról, hogy az euró mint tartalékvaluta iránti bizalom el fog veszni az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde is beszélt.

Moszkva bármilyen változatot az orosz eszközök felhasználására a lopással egyenértékűnek tart, a Kreml pedig figyelmeztetett, hogy ilyen lépés esetén az EU ellen bírósághoz fordulnak. A kormány is előkészítette a válaszlépéseket – jelentette be Anton Sziluanov pénzügyminiszter, számol be az Orosz Hírek.