Óvoda került a gyilkosok célkeresztjébe

Száz fölé emelkedett a múlt héten a szudáni Dél-Kordofán államban egy óvoda ellen elkövetett támadások, illetve a közvetlenül azt követő további csapások halálos áldozatainak száma – közölte hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) csütörtökön hajtottak végre több támadást egy óvoda ellen, majd az ottani sebesültek segítségére siető szülőkre és mentősökre, illetve a sebesülteket fogadó közeli kórházra is rátámadtak. A WHO értesülései szerint a támadók nehézfegyverzetet használtak, és összesen 114 emberrel, köztük 63 gyerekkel végeztek. A sebesültek száma 35, őket időközben a támadás alá vont kórházból átszállították egy másik egészségügyi létesítménybe.

A szudáni külügyminisztérium elítélte a támadásokat, és azt állította, hogy az RSF követte el őket drónok bevetésével. Az RSF a nyugat-szudáni el-Fáser bevétele után indított hadműveleteket Nyugat-Kordofán, Dél-Kordofán és Észak-Kordofán állam ellen, a harci cselekményeknek az utóbbi hetekben már több száz civil esett áldozatául. Az afrikai országban 2023 áprilisában robbant ki fegyveres konfliktus a hadsereg és az RSF lázadói között, és azóta rendszeresek a támadások civilek és kórházak ellen is.

Az ENSZ szerint a szudáni helyzet jelenleg a világ legnagyobb humanitárius katasztrófájának tekinthető, több mint 12 millió ember volt kénytelen elmenekülni az otthonából, a lakosság mintegy felét, több mint 26 millió embert pedig éhínség fenyegeti.