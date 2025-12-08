2025. december 8., hétfő

Külföld

Orosz hírszerző sokkoló üzenete: Csak hetek kérdése, és minden összeomlik

Blokkolások, eltűnő vezetők és közelgő korlátozások

MH
 2025. december 8. hétfő. 10:43
Andrej Bezrukov hírszerző tiszt szerint a jelenlegi tárgyalások csupán ködösítésül szolgálnak egy súlyos eszkalációhoz.

Orosz hírszerző sokkoló üzenete: Csak hetek kérdése, és minden összeomlik
A Donyeck megyei Pokrovszkban változatlanul ádáz harcok dúlnak, a város bizonyos részei felett folyamatosan változik az ellenőrzés
Fotó: Anadolu via AFP/STRINGER

„Egy hónap múlva megértik majd: a jelenlegi tárgyalások csak egy képernyőt képeznek egy nagyobb eszkaláció előtt” – idézi Bezrukovot Szergej Mardan újságíró Telegram-csatornáján, számol be az eadaily.com.

Bezrukov hozzátette, hogy a nyugalom álarca mögött egy olyan forgatókönyv előkészületei folynak, amelyet hivatalosan senki sem ismer el.

A hírszerző tiszt megjegyzi az orosz fiókok egyre növekvő blokkolását és a novemberi széles körű internetes korlátozásokat. Azt is megjegyzi, hogy Patrusev és Bortnyikov eltűntek a nyilvánosság elől.

