Andrej Bezrukov hírszerző tiszt szerint a jelenlegi tárgyalások csupán ködösítésül szolgálnak egy súlyos eszkalációhoz.

A Donyeck megyei Pokrovszkban változatlanul ádáz harcok dúlnak, a város bizonyos részei felett folyamatosan változik az ellenőrzés

„Egy hónap múlva megértik majd: a jelenlegi tárgyalások csak egy képernyőt képeznek egy nagyobb eszkaláció előtt” – idézi Bezrukovot Szergej Mardan újságíró Telegram-csatornáján, számol be az eadaily.com.

Bezrukov hozzátette, hogy a nyugalom álarca mögött egy olyan forgatókönyv előkészületei folynak, amelyet hivatalosan senki sem ismer el.

A hírszerző tiszt megjegyzi az orosz fiókok egyre növekvő blokkolását és a novemberi széles körű internetes korlátozásokat. Azt is megjegyzi, hogy Patrusev és Bortnyikov eltűntek a nyilvánosság elől.