„Az orosz eszközök esetleges elkobzásáért mind az összes ország, mind konkrét személyek felelősséget viselnek majd” – idézte Dmitrij Peszkovot, az orosz elnök sajtótitkárát az oroszhirek.hu .

A Kreml szerint ők fognak felelősséget vállalni az orosz vagyon ellopásért - Képünkön a Kreml Spasskaya tornya és a Szent Bazil-székesegyház látképe Moszkva belvárosában

„Az a pénz, amiről beszélnek, elvileg még elég lesz ahhoz, hogy pár évig lőszernek használják az ukránokat” – jelentette ki az elnök sajtótitkára.

Az EU vezetése az elmúlt hónapokban aktívan tárgyalja a befagyasztott orosz eszközök elkobzásának lehetőségét. December 3-án az Európai Bizottság jóváhagyott két lehetőséget Ukrajna finanszírozására, beleértve a „jóvátételi hitelt” Oroszország eszközeiből, amelyet „minősített többséggel” kell jóváhagyni, és nem igényli az EU összes tagjának támogatását. A Politico szerint 165 milliárd eurót javasolnak Kijevnek: 25 milliárd eurót az euróövezeti országok magánbankjainak számláin tárol orosz eszközökből és 140 milliárd eurót a belga Euroclear letéti intézménynél, ahol az orosz vagyon nagy része található.

Belgium ellenzi a „jóvátételi hitelt”: az ország hatóságai figyelmeztetnek a lehetséges következményekre, és nem hajlandók egyedül viselni a kockázatokat. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és a német kancellár, Friedrich Merz, megpróbálták meggyőzni a belga miniszterelnököt, Bart De Wever-t, hogy változtassa meg álláspontját, de nem sikerült.

A terv ellen az Euroclear és az Európai Központi Bank is felszólalt – utóbbi elnöke, Christine Lagarde kijelentette, hogy az elkobzás jogi és pénzügyi indoklása „erőltetettnek tűnik”.

Moszkva kemény válaszlépésekkel fenyegetőzik minden olyan illegális cselekményre, amely az EU-ban található orosz eszközöket érinti, és ígéretet tett arra, hogy érdekeit a bíróság előtt fogja védeni. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy olyan válaszcsomag kidolgozásáról beszélt, amelyet az eszközök lefoglalása esetén alkalmaznának.