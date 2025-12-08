A délkelet-ukrajnai donyecki és luhanszki régióban 2014 óta elkövetett népirtással vádolta meg az ukrán politikai és katonai vezetés 41 volt és jelenlegi tagját hétfőn az orosz főügyészség.

„Az Oroszországi Föderáció Főügyészsége jóváhagyta a vádiratot az ukrán politikai és katonai vezetők ellen indított büntetőügyben” – közölte a hatóság sajtószolgálata.

A távollétükben megvádolt volt vagy jelenlegi ukrán tisztségviselők a következők: Arszen Avakov, Ivan Bakanov, Andrij Bohdan, Jehor Bozsok, Vladiszlav Buharev, Viktor Gvozd, Olekszandr Honcsaruk, Vaszil Gricak, Volodimir Hrojszman, Olekszij Danyilov, Olekszandr Danyiljuk, Valerij Jevdokimov, Andrij Jermak, Andrij Zagorodnyuk, Valerij Zaluzsnij, Oleh Ivascsenko, Ihor Klimenko, Mihajlo Koval, Valerij Kondratyuk, Vaszil Krutov, Mihajlo Kucsin, Mikolaj Litvin, Olekszandr Litvinenko, Borisz Lozskin, Vaszil Maljuk, Denisz Monasztirszkij, Viktor Muzsenko, Szerhij Naev, Valentin Nalivajcsenko, Andrij Parubij, Szerhij Pasinszkij, Sztepan Poltorak, Petro Porosenko, Ihor Rajnyin, Olekszandr Szirszkij, Andrij Taran, Olekszandr Turcsinov, Rusztem Umerov, Ruszlan Homcsak, Denisz Smihal és Arszenyij Jacenyuk.

Az érintettek mindannyian nemzetközi körözés alatt állnak, a moszkvai Baszmannij bíróság távollétükben előzetes letartóztatásban töltendő fogva tartást rendelt el velük szemben. A büntetőügyet érdemi elbírálásra a „Donyecki Népköztársaság” Legfelsőbb Bíróságához utalták.

A főügyészség közleménye szerint a nyomozás megállapította, hogy a vádlottak és más tisztviselők 2014 áprilisa óta Ukrajna területén tartózkodva a „Donyecki Népköztársaság” (DNK) és a „Luhanszki Népköztársaság” (LNK) lakosságának genocídiuma céljából „parancsot adtak az Ukrán Fegyveres Erők alá rendelt katonáknak és más fegyveres alakulatok tagjainak lőfegyverek, páncélos járművek, harci repülőgépek, rakéták és tüzérségi fegyverek alkalmazására”.

A vádirat értelmében „az ukrán megtorló műveletek eredményeként csaknem 5 ezer civil vesztette életét, több mint 18 és fél ezer ember károkat szenvedett, és több mint 13 és fél ezren megsebesültek, köztük 1275 kiskorú”. Ezenkívül a polgári infrastruktúra több mint 153 ezer objektuma részben vagy teljesen megsemmisült, köztük mintegy 138 ezer lakóház, 1565 oktatási és 847 egészségügyi, 1403 szociális létesítmény, ipari és kereskedelmi vállalkozás, legkevesebb 11,4 ezer létfenntartási és közüzemi létesítmény, 505 kulturális intézmény és sportlétesítmény, valamint 205 egyházi épület.

„Ennek eredményeként súlyos károkat szenvedett a gazdaság, és eltörölték a Donyecki és Luhanszki Népköztársaság lakossága kultúrájának, vallásának és hagyományainak kulcsfontosságú elemeit” – áll a büntetőügy anyagában.

Emellett leállt az ipari létesítmények, köztük a városok meghatározó vállalatainak működése, ami a munkanélküliség növekedéséhez és a lakosság jövedelmének csökkenéséhez vezetett.

„Több mint 2,3 millió civil lakos kénytelen volt elhagyni állandó lakóhelyét. 2014-től a DNK és az LNK Oroszországgal való egyesüléséig a lakosság száma 6,5 millióról 4,5 millióra csökkent a kivándorlás, a születési ráta csökkenése és a halálozási ráta növekedése miatt” – olvasható az orosz főügyészség közleményében.