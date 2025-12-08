Külföld
Berlin továbbra is Oroszországtól retteg
Európának gondoskodnia kell saját biztonságáról
Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.
Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.
Emellett az Egyesült Államok egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.