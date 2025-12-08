2025. december 9., kedd

Előd

Berlin továbbra is Oroszországtól retteg

Európának gondoskodnia kell saját biztonságáról

 2025. december 8. hétfő. 18:18
A német kormány hétfőn elutasította az Egyesült Államok nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájának Európával kapcsolatos bírálatát, hozzátéve, hogy Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek.

Berlin továbbra is Oroszországtól retteg
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jens Kalaene

Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.

Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.

Emellett az Egyesült Államok egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.

