Moldova a Romániától vásárolt áramot szállítja Ukrajnának

Románia továbbra is nagymértékű áramszállítást biztosít Moldovának, hogy stabilizálja az országos villamosenergia-hálózatot és megakadályozza a chisinaui áramszüneteket. A segítségre az oroszok december 6-i éjszakai ukrajnai csapásai után volt szükség.

Drónok pusztítottak el egy fontos energiaelosztó központot, amely kulcsfontosságú volt a moldovai és ukrán energiarendszerek összekapcsolása szempontjából. Dorin Jungietu moldovai energiaügyi miniszter szerint a helyzet mostanra „többé-kevésbé stabil”.

„A Moldelectrica és a Transelectrica által hozott intézkedések jelenleg biztosítják a zavartalan áramellátást. A Moldelectrica csapata folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és a következő órákban nem várható áramkimaradás” – biztosította a miniszter a Moldova 1 tévécsatornán.

A román Transelectrica üzemeltető szerint a Moldovába irányuló export meghaladta az 1300 MW-ot, elsősorban a 400 kV-os Isaccea-Vulcanesti nagyfeszültségű vezetéken keresztül. Az ellátás kereskedelmi alapon történik, a spot piacnál magasabb árakon. A moldovai Moldelectrica üzemeltető eközben 998 MW-ot exportált Ukrajnába az általános villamosenergia-hálózat stabilizálása és az áramkimaradások elkerülése érdekében. Az üzemeltető igyekszik elkerülni a hálózat túlterhelését, és arra kéri a lakosokat, hogy csökkentsék a terhelésüket, különösen a csúcsidőszakokban.

Jungietu hozzátette, hogy Moldovának számos tartalékterve van, beleértve az alternatív áramellátási útvonalakat Romániából. A tisztviselő szerint a jelenlegi válság rávilágít az összekapcsolási projektek felgyorsításának szükségességére.

„A Vulcanesti–Kisinov vonal építése folyamatban van, a Bălți–Szucsáva vonalra pályázatot írnak ki, és tisztázódott a Strășeni–Butinac vonallal kapcsolatos helyzet. Továbbá a kormány aktívabban kívánja ösztönözni az energiatároló rendszerekbe és a gáztüzelésű erőművekbe történő beruházásokat” — jegyezte meg az Energiaügyi Minisztérium vezetője.

Emlékeztetőül, 2022 márciusa óta az ukrán és a moldovai villamosenergia-rendszerek szinkronizálva vannak az európai ENTSO-E hálózattal. A moldovai villamosenergia-rendszer továbbra is nagymértékben függ az Ukrajnán áthaladó villamosenergia-tranzittól. A helyzet 2025 elején romlott, amikor Kijev blokkolta a Gazpromhoz irányuló tranzitot, Transzdnyeszter pedig leállította a Moldovai Állami Kerületi Erőmű villamosenergia-exportját.

Moldovának alternatívát kellett keresnie az európai piacon, egy hosszabb tranzitútvonalat használva. A fő forrás a Romániából érkező import lett, de az új összekötő vezetékek (Kisinov-Vulcanesti és Bălți-Szucsáva) még építés alatt állnak, és csak 2025-2027 végén kezdik meg üzembe helyezni őket.

Moldovában több áramkimaradás is történt 2022 novemberében. Az orosz rakétatámadások kritikus infrastruktúrát értek Ukrajnában, és Moldovában több százezer fogyasztó maradt áram nélkül