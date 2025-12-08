Már bármi belefér a szólásszabadságba

Az Európai Unióban nagyra becsült szólásszabadság megengedi az elképzelhető legőrültebb kijelentéseket is – jelentette ki az Európai Bizottság szokásos napi sajtótájékoztatóján hétfőn Paula Pinho vezető szóvivő arra reagálva, hogy Elon Musk, az X tulajdonosa az EU felszámolását javasolta, mert az unió 120 millió eurós birsággal sújtotta a közösségi platformot.

Thomas Regnier, a bizottság szakszóvivője újságírói kérdésre válaszolva hozzáfűzte: „Egy-két (rossz) mondat elég ahhoz, hogy megosszák a világot, hogy feszültséget keltsenek. Viszont több ezer mondat kell ahhoz, hogy diplomáciai úton csillapítani tudjuk a feszültségeket. Európa ereje a diplomáciában rejlik, és ezt használjuk ezután is, amerikai kollégáinkkal szemben is, ugyanis sok közös feladatunk van velük”.

Közölte: az EU nem szól bele abba, hogy az emberek melyik közösségi médiaplatformot használják, de felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a lehető legfelelősségteljesebben tegyék.

Az uniós bizottság „jóhiszeműen” használja az X-et, bízva abban, hogy a vállalat szolgáltatásai teljesen összhangban vannak saját felhasználói feltételeivel és az EU digitális jogszabályival – mondta, de megjegyezte, hogy az EU 2023 óta nem vesz igénybe semmilyen fizetős reklám- vagy más szolgáltatást az X-en.

Kiemelte: az az állítás, hogy az EU személy szerint Elon Musk vállalatvezetőt büntette volna, téves. Az Európai Bizottság nem szab ki büntetést magánszemélyekre – mondta. Az uniós bizottság digitális szabályai minden online platformra, európaiakra és amerikaira egyaránt azonos módon vonatkoznak – tette hozzá a szóvivő.

Az Európai Bizottság pénteken 120 millió eurós bírságot szabott ki az X (korábban Twitter) közösségi médiaplatformra a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) átláthatósági előírásainak megsértése miatt.