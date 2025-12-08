Konzultáció Ankarával

Hakan Fidan török ​​külügyminiszter, Jászar Güler védelmi miniszter, Ibrahim Kalin, Törökország hírszerzési főnöke, Haluk Görgün, a török ​​védelmi ipar vezetője, Szijjártó Péter külügy- és kereskedelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf védelmi miniszter, Bíró Marcell, Orbán Viktor miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium védelmi iparért felelős államtitkára részt vett a Törökország-Magyar Közös Konzultációs Mechanizmus első ülésén Isztambulban, Törökországban, 2025. december 8-án

A tárcavezető friss bejegyzésében kiemelte: a két ország vezetőinek megállapodása nyomán megtartották első ülésüket ebben a formátumban a védelmi miniszterek, a nemzetbiztonsági főtanácsadók és védelmi ipari vállalatok vezetőinek részvételével. „Abszolút időszerű ennek a biztonságra fókuszáló formátumnak a létrehozása, hiszen mind a fizikai, a gazdasági és az energiabiztonságunk folyamatos veszélynek van kitéve, mindez pedig megnöveli a török-magyar együttműködés jelentőségét” – húzta alá.

„Együtt állunk ki az ukrajnai háború tárgyalásos befejezése mellett, közösen ítéljük el az energiaszállítási útvonalak elleni támadásokat – legyenek azok olajvezetékek Oroszországban vagy tankhajók a Fekete-tengeren” – folytatta. „Törökország megbízható, korrekt tranzitpartner, idén mintegy 8 milliárd köbméter földgáz érkezik hozzánk a Török Áramlat vezetéken keresztül. Közösen lépünk fel az ellen is, hogy az energiaellátás ügyét politikai vagy ideológiai kérdésnek állítsák be” – tette hozzá.

Szijjártó Péter emellett rámutatott, hogy évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a török-magyar kereskedelmi forgalmat ötmilliárd dollár fölé növelik, és ez idén sikerülni fog, ugyanis az év végére nagy kereskedelmi rekordot döntünk. „Kapcsolataink még intenzívebbé válását segíti, hogy ma aláírjuk a légiforgalmi megállapodásunkat is, melynek nyomán hetente 105 légi járat fogja összekötni Budapestet a legnagyobb török városokkal, köztük a Wizz Air nyáron induló Budapest-Ankara járata, mely az első légi kapcsolat lesz fővárosaink között” – tudatta. „Ezekről egyeztettünk Mehmet Fatih Kacir ipari és technológiai miniszterrel és Ömer Bolat kereskedelmi miniszterrel” – tájékoztatott.