2025. december 9., kedd

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kiújultak a harcok Thaiföld és Kambodzsa között

Újra szólnak a fegyverek

MH/MTI
 2025. december 8. hétfő. 21:09
Megosztás

Légicsapásokat mért a thaiföldi hadsereg kambodzsai katonai célpontok ellen, miután ismét kiújultak az összecsapások a két ország vitatott határán helyi idő szerint hétfő hajnalban.

Kiújultak a harcok Thaiföld és Kambodzsa között
Menekül a lakosság a konfliktuszónából
Fotó: AFP/Agence Kampuchea Press

A kambodzsai tájékoztatási miniszter szerint négy kambodzsai civil vesztette életét, és többen megsebesültek a határvidéken kitört harcokban Oddar Meanchey és Preah Vihear tartományban. A védelmi minisztérium közölte: a thaiföldi légierő csapásait napokig tartó provokatív akciók előzték meg. Hozzátették azt is, hogy a kambodzsai katonák nem válaszoltak a támadásokra. A thaiföldi hadsereg azt közölte, hogy egy katonája meghalt, és nyolcan megsebesültek. A felek egymást vádolják a Donald Trump amerikai elnök közbenjárásával júliusban tető alá hozott tűzszünet megsértésével. Kambodzsa és Thaiföld között öt napon át folytak harcok júliusban a 800 kilométeres közös határon területi viták miatt.

Legkevesebb 43 ember vesztette életét az összecsapásokban, és több mint 300 ezer ember kényszerült ideiglenesen elhagyni az otthonát. A harcok annak ellenére napokig nem csitultak, hogy Kína és az ASEAN soros elnöke, Malajzia is igyekezett visszafogottságra inteni a feleket.

Kambodzsa és Thaiföld vezetése végül azt követően volt hajlandó tűzszünetet kötni, hogy Donald Trump jelezte: csak akkor folytatja velük a vámtárgyalásokat, ha békét kötnek. A két ország októberben széleskörű békemegállapodást írt alá Kuala Lumpurban az amerikai elnök jelenlétében. Novemberben azonban Thaiföld felfüggesztette a békeszerződés végrehajtását, miután egy gyalogsági akna robbanásában négy katonája megsebesült a határ mentén. Thaiföld azzal vádolja Kambodzsát, hogy a vitatott határszakaszon új gyalogsági aknákat telepít, amelyek július óta már hét thaiföldi katonát sebesítettek meg. A kambodzsai kormány tagadja ezt a vádat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink