Katasztrófa Ukrajnában: drónok támadták a lakónegyedeket, több ember a romok alatt

Az orosz hadsereg 149 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen hétfőre virradóra, a légvédelem a támadó eszközök zömét hatástalanította, azonban egy ember meghalt és sokan megsebesültek a csapások következtében - jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 131 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, 11 helyszínen 16 drón célba talált, négy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat - közölte hétfőn a légierő a Telegramon. Egy ember meghalt, öt személy - közöttük két gyerek - pedig megsebesült, az ellenséges dróntámadások és tüzérségi csapások következtében Dnyipropetrovszk megyében, Krivij Rih környékén - közölte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko, megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A térségben egy mezőgazdasági vállalkozás, egy magánház és egy gázvezeték is megrongálódott.

A Nyikopoli járásban két ötemeletes épületben, valamint egy művészeti iskolában keletkeztek károk, a megyeszékhelyen, Dnyipróban pedig egy közigazgatási épület és lakóházak rongálódtak meg - fűzte hozzá Hajvanenko. Három civil megsebesült a Csernyihiv ellen végrehajtott orosz dróntámadás következtében - számolt be Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy többszintes épület mellett csapódott be, a lökéshullám ablakokat és ajtókat tört be és autókat rongált meg, egy gázvezetéken tűz ütött ki.

Hétre nőtt a Szumi megyei Ohtirka városát ért orosz dróntámadás sebesültjeinek száma - tette közzé az Interfax-Ukrajina hírügynökség Oleh Hrihorov katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva. A katasztrófavédelem hivatalos közleménye szerint több drón is becsapódott egy kilenc szintes lakóházba, ennek következtében a 2. és 5. emelet között tűz keletkezett. A mentőcsapatok 35 lakót evakuáltak, további 7 személyt pedig a megrongálódott lakásokból szabadítottak ki.