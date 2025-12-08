Izrael vezérkari főnöke a „sárga vonalat” jelenti ki új határként a Gázai övezetben

Izrael vezérkari főnöke, Ejal Zamir a Gázai övezetben lévő csapatok visszavonulási vonalát új határnak nyilvánította. A hadsereg tájékoztatása szerint egy csapatlátogatás során a Gázai övezet északi részén kijelentette, hogy az úgynevezett „sárga vonal” egy új határ, az izraeli határ menti települések előre tolt védelmi vonala és egyben támadási vonal is.

Izrael nem fogja engedni, hogy az iszlamista Hamász újra megtelepedjen a Gázai övezetben. „Minden olyan kísérletre, amely fenyegeti fegyveres erőinket, teljes szigorral fogunk reagálni” – mondta, számol be a focus.de.

Ez a „sárga vonal”

Az izraeli hadsereg a Hamásszal kötött fegyverszüneti megállapodás keretében visszavonult a „sárga vonal” mögé. Ez 1,5 és 6,5 kilométer között nyúlik be a partvidékre. Különböző források szerint Izrael ezzel a terület valamivel több mint felét ellenőrzi.

Sárga betonblokk a Gázai övezetben Ahmed Ibrahim/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

A Gázai övezet területe csökkenhet

Az új határ kijelölése előtt a Gázai övezet körülbelül 41 kilométer hosszú és 6-12 kilométer széles volt – ez a terület valamivel kisebb, mint Köln városa. A Gázai övezetben több mint kétmillió palesztin él.

A „sárga vonal” azért kapta ezt a nevet, mert az izraeli hadsereg sárga színű betonelemekkel és táblákkal jelölte meg a visszavonulási vonalat. A „sárga vonal” így egyben a Gázai övezet új területfelosztását is jelenti.