Külföld

Hétszázmillió euró többlettámogatás Ukrajnának

A holland kormány továbbra is támogatja

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 0:49
A holland ügyvezető kormány 700 millió euró többletforrás felszabadításáról döntött Ukrajna támogatására- írta az NlTimes hírportál hétfőn.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/NurPhoto/Lorenzo Di Cola

A döntés a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetség (GroenLinks-PvdA) indítványára született, amely arra kötelezi a kormányt, hogy jövőre kétmilliárd euróval növelje a Kijevnek nyújtandó segítséget. A fennmaradó összeg előteremtéséről a jövő év elején dönt a kabinet.

A parlamentnek küldött levélben Eelco Heinen pénzügy-, Ruben Brekelmans védelmi és David van Weel külügyminiszter közölte: az összegből 500 millió eurót a védelmi tárca költségvetéséből, 200 millió eurót pedig a külügyi keretből fedeznek.

A miniszterek szerint a gyorsított forrásfelszabadítás biztosítja, hogy a katonai szállítások Ukrajna felé 2026 első negyedévében is folytatódhassanak. Hollandia a háború kezdete óta több mint 17 milliárd euró támogatást vállalt Ukrajna javára.

A miniszterek ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy jövőre nehéz lesz további pénzt előteremteni.

Hollandia évente mintegy 3,5 milliárd eurót fordít Ukrajna támogatására. A 2026-os költségvetésből azonban már idén felhasználtak 2 milliárd eurót, ezért a GroenLinks-PvdA indítványt nyújtott be az összeg pótlására.

A most megnyitott forrásokat két minisztérium el nem költött előirányzataiból fedezik. A holland védelmi tárca hadianyag-beszerzési és –fejlesztési alapjában a dollár árfolyama változása és több projekt csúszása miatt alakult ki többlet. A külügyi keretben az Európai Békekeretbe szánt, de fel nem használt hozzájárulások adják a fedezetet.

