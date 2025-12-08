Házkutatás egy politikai komment miatt

A német kancellár nem tűri a személyeskedést az interneten: a Welt am Sonntag oknyomozása szerint Friedrich Merz 2021 óta több mint 170 alkalommal tett feljelentést rágalmazás vagy sértegetés miatt. A jogi hadjárat két esetben olyan komolyra fordult, hogy a hatóságok házkutatást tartottak a kritikus kommentelők otthonában, ami jogvédők szerint súlyos aránytévesztés az igazságszolgáltatás részéről.

Rendőrök vitték a telefont a „kis náci” miatt

A dokumentumokból kiderül, hogy a hatóságok fellépése esetenként drasztikus volt. Az egyik házkutatást azért rendelték el, mert valaki „kis nácinak” nevezte a politikust. Az eljárás során a rendőrök egy fogyatékkal élő nő otthonába hatoltak be, és lefoglalták a telefonját – azt az eszközt, amely elengedhetetlen volt számára az orvosokkal és ápolókkal való kapcsolattartáshoz – számolt be a karpathir.hu cikke.

Egy másik esetben a „koszos iszákos” (dreckiger Säufer) kifejezés váltotta ki a rendőrségi akciót. Utóbb a bíróság ezt a házkutatást jogellenesnek minősítette.

„Természetesen mindenkinek joga van bírósághoz fordulni, beleértve az olyan politikusokat is, mint Friedrich Merz. […] A probléma az igazságszolgáltatási rendszer teljesen eltúlzott reakciójával van” – nyilatkozta az ügy kapcsán Konstantin Grubwinkler ügyvéd.

Jogi nagyüzem 50 százalékért

Merz nem maga búja a komment szekciókat. Érdekeit a So Done nevű jogi cég képviseli, amely üzletszerűen foglalkozik az online gyűlöletbeszéd elleni fellépéssel. A cég szoftverekkel kutatja fel a kritikus vagy sértő megnyilvánulásokat ügyfelei számára, majd perel – a sikerdíj pedig a megítélt kártérítés 50 százaléka.

Bár Merz többnyire polgári peres úton érvényesíti igazát, a német törvények lehetővé teszik a büntetőjogi fellépést is. Egy 2023-as tweet miatt a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) hivatalból, a „politikai életben részt vevő személyek megsértése” miatt indított nyomozást, amihez a sértett külön feljelentése sem szükséges.

A kancellár stábja azzal védekezik, hogy a befolyó kártérítésekből Merz egy eurót sem tesz el: a rá eső részt állításuk szerint a Hochsauerland választókerület szociális céljaira fordítja.