Európa élhetetlen lenne Törökország nélkül

Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn sajtótájékoztatón, Isztambulban.

A magyar kormányfő a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően rendezett eseményen közölte, hogy kihasználta a tárgyalás lehetőségét, hogy köszönetet mondjon a kis-ázsiai ország vezetőjének migrációs politikájáért.

Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, és úsznánk „egy illegális migrációs tengerben” – jelentette ki.

Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel, és jelenleg is több mint hárommillió ilyen ember él az országban.

Orbán Viktor Magyarország nevében mondott köszönetet az elnöknek, mert az segít, hogy ez „a modern civilizációs fejlemény ne söpörjön el bennünket”.

A miniszterelnök aláhúzta: Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökország erőfeszítéseit Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.