Magyarországra támaszkodik Törökország

Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartanak a delegációik találkozását követően a Dolmabahce elnöki hivatalban Isztambulban, Törökországban

Erdogan hangsúlyozta, hogy kiváló együttműködés alakult ki a két ország között, akár a turizmust, a közlekedést, a kultúrát vagy a védelmi ipart nézzük. A most aláírt megállapodásban védelmi és nemzetbiztonsági területen erősíti az együttműködést.

Ahogy Erdogan elmondta politikai kapcsolatok terén is kiváló szintre jutottak.

Már majdnem elérték a hatmilliárd dolláros kereskedelmi volument, de ezt 10 milliárd dollárra kívánják emelni, kihasználva a kereskedelmi-gazdasági mechanizmusokat.

Védelmi ipar területén konkrét projektekről állapodtak meg a magyar miniszterelnökkel. Európában megváltozott a biztonsági környezet, ezért a védelmi ipar felértékelődik – érvelt a török elnök.

De ez az év a tudomány és az innováció éve is volt és ebben a szegmensben is közös projekteket támogattak.

Erdogan elmondta, hogy a találkozón szót ejtettek az ukrajnai és a közel keleti konfliktusról is. „Igazságos és tartós békét szeretnénk” – szögezte le.

Egyben méltatta Magyarország szerepvállalását a türk államok szervezetének munkájában.

Erdogan hangsúlyozta, hogy Törökország továbbra is szerezne csatlakozni az Európai Unióhoz és ebben számít Magyarország támogatására.