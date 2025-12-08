Azután történt meg a „menj a Marsra” felszólítás, miután a milliárdos az Európai Unió felszámolását szorgalmazta - írta meg az oroszhirek.hu.

A neoliberális, Oroszország-ellenes Sikorski, az amerikai milliárdos X platformján közzétett kritikájára reagált. Az EU-t fel kell számolni, és a szuverenitást vissza kell adni a tagállamoknak, „hogy a kormányok jobban képviselhessék népüket” – közölte, majd hozzátette: „Mennyi idő múlva szűnik meg az EU?” a #AbolishTheEU hashtaggel.

Musk megjegyzései az Európai Bizottság döntését követték, amely a digitális szolgáltatásokról szóló törvény alapján 120 millió euró bírságot szabott ki az X-re, azzal az indokkal, hogy a platform nem felelt meg a hirdetésekre és a felhasználói fiókokra vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Musk többször is bírálta az EU politikáját, túlzottan korlátozónak és a szólásszabadságot sértőnek nevezve azt. Sikorski vasárnap így válaszolt: „Menj a Marsra. Ott nincs cenzúra a náci üdvözlésre.”

Sikorski úgy tűnik, hogy egy 2025 januárjában, Donald Trump amerikai elnök beiktatási ünnepség során történt eseményre utalt. Muskot látták, ahogy a római üdvözléshez hasonló gesztust tett, amelynek során a jobb karját kinyújtotta, tenyerét pedig kinyitotta. A mozdulatot a náci üdvözléshez hasonlították, amelyet több országban, többek között Oroszországban is betiltottak.

Kritikusok, köztük emberi jogi aktivisták, történészek és zsidó érdekvédelmi csoportok „náci karlendítésnek” nevezték, és azzal vádolták Muskot, hogy antiszemita eszméket terjeszt. Musk tagadta a vádakat, és Adolf Hitlerhez való hasonlítgatásokat „elcsépelt” politikai támadásnak nevezte.

Az üzletember régóta népszerűsíti az űrkolonizációval kapcsolatos elképzeléseit. 2020-ban kijelentette, hogy a SpaceX 2026-ig az első embereket a Marsra kívánja küldeni, és célja, hogy 2050-re egymillió ember éljen ott. Trump szerint Musk megígérte, hogy még hivatali ideje lejárta előtt amerikaiakat küld a Marsra.

Musk támadásai az EU ellen vasárnap fokozódtak, ami úgy tűnt, hogy kihívást jelent az unió szólásszabadságra vonatkozó korlátozásainak, és megismételte Sikorski korábbi utalását az állítólagos náci karlendítésre. Musk egyetértett egy „A Negyedik Birodalom” feliratú bejegyzésre az X-en, amelyen az EU zászlaja lehúzva látható, alatta egy náci horogkereszt.