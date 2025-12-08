2025. december 9., kedd

Egy három méter magas cunami közeledik Japánhoz

Ez egy 7,6-os földrengés után történt

A mintegy három méter magas cunami Japán keleti és északkeleti partja felé tart – közölte a szigetállam meteorológiai hivatala.

Képünk illusztráció
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Toshiyuki Kon

Ahogy a meteorológusok tisztázták, a cunami legnagyobb fenyegetése Aomori, Iwate és Hokkaido prefektúrák part menti területeit érinti. A helyi lakosokat arra buzdítják, hogy minél előbb evakuáljanak, és magasabb területre költözzenek.

December 8-án, hétfőn, 7,2-es erősségű földrengés történt Észak-Japán Aomorina prefektúrájában. A hatóságok bejelentettek a cunami fenyegetését. Később japán szeizmológusok 7,6-ra emelték a magnitúdót.

Feltételezik, hogy akár 18 ezer ember is meghalhat egy földrengésben Tokió közelében. Ugyanakkor a gazdasági károk 535 milliárd dollárt (41 billió rubel) érnek.

