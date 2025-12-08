Családügyi együttműködés Törökországgal

A török-magyar innovációs, családügyi és kulturális együttműködésről is tárgyalt hétfőn Isztambulban a kulturális és innovációs miniszter a közös török-magyar kormányülést megelőző, kétoldalú találkozók során - mondta el Hankó Balázs az MTI-nek a helyszínen.

Hankó Balázs emlékeztetett arra, hogy idén magyar-török innovációs évad zajlik. Ennek kiemelt programja volt az a közös innovációs pályázat, melynek eredményét december 4-én jelentették be. Felidézte: a pályázat kiírásakor még úgy gondolkoztak, hogy 1-1 millió euró lesz a török és a magyar rész is, de aztán annyira jók lettek a pályázatok, hogy 2-2 millió euró lett a hozzájárulás. Az eredményre kitérve elmondta, hogy 44 innovációs pályázatból 11 nyert. Ezek úgynevezett 2+2 pályázatok voltak: mind a magyar, mind a török fél részéről egy-egy tudományos kutatóműhely és egy-egy vállalat együttműködése kellett - jegyezte meg.

A pályázatok eredménye rögtön megjelenő innováció, szabadalom, termék vagy folyamatszabadalom lesz, többek között a mesterséges intelligencia, az elektromobilitás vagy az új energiaforrások területén - mutatta be a rendkívül sikeresnek ítélt kezdeményezést. Hankó Balázs szólt arról is, hogy a magyar-török innovációs évad része volt 35 program, emellett egyetértési megállapodás született az innovációs együttműködésről és a szabadalmi hivatalok is együtt fognak működni. „Mozgásba hoztuk a közös kulturális emlékeken alapuló innovációt is” - értékelt a miniszter, kiemelve: a törökök az innovációban az élen vannak. Hankó Balázs a török családügyi miniszterrel folytatott tárgyalásáról szólva emlékeztetett arra, hogy Mahinur Özdemir Göktassal régóta jó barátságot ápolnak.

Hozzátette, 2025 a családok éve Törökországban, és a törökök sok tekintetben példaként tekintenek a magyar kormány családpolitikájára. „Amikor azt mondjuk, hogy a magyar családpolitika világhírű, akkor tényleg az. Egy hónappal ezelőtt Washingtonban tudtam erről tárgyalni, a hétvégén Vatikánban tárgyaltam erről a kérdésről, és ma Törökországban tárgyalok a családpolitikáról” - hangsúlyozta. Mahinur Özdemir Göktassal megállapodtak abban, hogy Törökország új családpolitikai tízéves tervében Magyarország is részt vesz, de a török fél szándékát fejezte ki annak kapcsán is, hogy belépjenek a Magyarország és az Egyesült Államok által közösen vitt Genfi Konszenzus Nyilatkozatba is.

Elmondta azt is, hogy a török családügyi minisztert meghívta a február 17-re tervezett nagy, budapesti családügyi konferenciára. Hankó Balázs felidézte a 2024-es magyar-török kulturális évadot is, melynek során az előre tervezettnél messze több, összesen 170 program valósult meg. Hangsúlyozta: nem csupán a magyar történelem kötődik rengeteg szálon Törökországhoz - elég a Thököly Imre-, a II. Rákóczi Ferenc- és a Kossuth Lajos-féle emigrációra gondolni -, de elmondható az is, hogy itt a magyarokat nagyon szeretik. A 2026-os Rákóczi 350. jubileum mentén Nuri Ersöy kulturális és turisztikai miniszterrel egyeztettek a rodostói emlékház ügyéről, de szót ejtettek a szintén jövőre tartandó Mohács 500 emlékévről is - jelezte.

Hozzátette, a Magyar Nemzeti Múzeumba tervezett nagykiállításon kiállítanák Nagy Szulejmán kardját, és az Erdélyi Fejedelemség egykori isztambuli követségének épületét is felújítanák. Most azon dolgozunk, hogy olyan státuszba kerüljön ez a palota, hogy mi tudjuk felújítani, és ezzel is a magyar jelenlétet tudjuk erősíteni Törökországban - mondta el Hankó Balázs.