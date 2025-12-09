Csak Kína tudja tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Putyint

Kína kulcsszerepet játszhat az ukrajnai háború lezárásában, mivel egyetlen más államnak sincs akkora befolyása Moszkvára, mint Pekingnek – véli Johann Wadephul. A német politikus szerint a távol-keleti nagyhatalomnak latba kellene vetnie a súlyát annak érdekében, hogy a Kreml végre hajlandó legyen komoly tárgyalásokba bocsátkozni.

Peking felelőssége és a szuverenitás

Wadephul, aki nemrég még arról beszélt, hogy Ukrajnának fájdalmas engedményeket kell tennie a békéért, most a külső nyomásgyakorlás fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette: Németország érdeke, hogy Kína elősegítse egy igazságos és tartós béke létrejöttét, amely tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását - írta meg a Kárpát Hír.

Egyetlen más országnak sincs olyan jelentős befolyása Oroszországra, mint Kínának, és senki más nem tudja olyan mértékben felhasználni a súlyát arra, hogy Oroszország végre készen álljon a komoly tárgyalásokra

– hangsúlyozta a politikus a Deutsche Welle beszámolója szerint.

Semlegesség vagy csendes támogatás?

A nyilatkozat rávilágít a Nyugat és Kína közötti viszony kettősségére. Bár Peking hivatalosan a semlegességét hangoztatja, a nyugati szövetségesek rendszeresen bírálják, amiért a gyakorlatban gazdasági és politikai védőhálót nyújt Moszkvának. Kína 2022 óta az orosz energiahordozók egyik legfontosabb vásárlójává lépett elő, ezzel is stabilizálva az orosz gazdaságot.

Wadephul ugyanakkor leszögezte: a nemzetközi feszültségek növekedése ellenére a párbeszéd Kínával „helyettesíthetetlen”, mivel a globális biztonság és jólét szorosan kapcsolódik az ázsiai óriáshoz. „Ezért érdekünkben áll ezt a párbeszédet folytatni – közvetlen eszmecserében és az igazságosság alapján” – tette hozzá.