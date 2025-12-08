Kiril Budanov, az ukrán hírszerzés főigazgatóságának vezetője kijelentette, hogy az ukrán katonai hírszerzésnek lehetősége van lehallgatni a Kreml magas rangú képviselőinek beszélgetéseit. Egy RBC -Ukrajna tudósítóval folytatott beszélgetés során Budanov röviden megerősítette a GUR képességeit.

„Talán, igen. Pénzt kapunk érte” – mondta.

A megjegyzés számos nyugati médiumban megjelent publikáció hátterében hangzott el, amelyek azt sugallták, hogy Ukrajna bocsáthatta az újságírók rendelkezésére Putyin tanácsadója, Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev nagykövet közötti beszélgetések felvételeit.

Korábban Kirill Budanov, az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának vezetője azt nyilatkozta, hogy Oroszország abban reménykedik, hogy az ukrán energiaszektor megsemmisítésének veszélye arra kényszeríti Ukrajnát, hogy orosz feltételek mellett tárgyaljon. Ez azonban korlátozott befolyási tényező, ezért az Oroszországi Föderáció siet a „javaslataival”.