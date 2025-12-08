Külföld
Budanov bevallotta: az ukránok lehallgatják a Kreml vezetőit
A felvételek állítólag Putyin tanácsadója és egy nagykövet beszélgetéseiből származnak
„Talán, igen. Pénzt kapunk érte” – mondta.
A megjegyzés számos nyugati médiumban megjelent publikáció hátterében hangzott el, amelyek azt sugallták, hogy Ukrajna bocsáthatta az újságírók rendelkezésére Putyin tanácsadója, Jurij Usakov és Kirill Dmitrijev nagykövet közötti beszélgetések felvételeit.
Korábban Kirill Budanov, az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának vezetője azt nyilatkozta, hogy Oroszország abban reménykedik, hogy az ukrán energiaszektor megsemmisítésének veszélye arra kényszeríti Ukrajnát, hogy orosz feltételek mellett tárgyaljon. Ez azonban korlátozott befolyási tényező, ezért az Oroszországi Föderáció siet a „javaslataival”.