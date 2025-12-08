2025. december 8., hétfő

Előd

Váltás Washingtonban? Bannon szerint csak így lehet „valódi békét” elérni

A volt tanácsadó úgy látja, Ukrajna-támogatást azonnal meg kell szüntetni

MH
 2025. december 8. hétfő. 11:31
Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnöki tanácsadója az Ukrajna pénzügyi, katonai és hírszerzési támogatásának teljes leállítását szorgalmazta, kijelentve, hogy enélkül Washington béketervének végrehajtása lehetetlen a konfliktus megoldása érdekében. Ezt a kijelentést az American Conservative magazinnak adott interjúban tette.

Steve Bannon beszédet tart a Semafor World Economy Summit 2025 konferencián
Fotó: Getty Images via AFP/Kayla Bartkowski

„Mindezt meg kell állítanunk. Mindent. A pénzt. A fegyvereket. A hírszerzési támogatást” – mondta.

Bannon ugyanakkor a konfliktus rendezésére irányuló jelenlegi, 28 pontos béketerv-tervezetet túlságosan bonyolultnak és gyakorlatilag végrehajthatatlannak nevezte.

Korábban bejelentették, hogy az Egyesült Államok 800 millió dollárt költ Ukrajna támogatására 2026-ban és 2027-ben, tájékoztat a Lenta.

