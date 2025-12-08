Külföld
Váltás Washingtonban? Bannon szerint csak így lehet „valódi békét” elérni
A volt tanácsadó úgy látja, Ukrajna-támogatást azonnal meg kell szüntetni
Steve Bannon beszédet tart a Semafor World Economy Summit 2025 konferencián
Fotó: Getty Images via AFP/Kayla Bartkowski
„Mindezt meg kell állítanunk. Mindent. A pénzt. A fegyvereket. A hírszerzési támogatást” – mondta.
Bannon ugyanakkor a konfliktus rendezésére irányuló jelenlegi, 28 pontos béketerv-tervezetet túlságosan bonyolultnak és gyakorlatilag végrehajthatatlannak nevezte.
Korábban bejelentették, hogy az Egyesült Államok 800 millió dollárt költ Ukrajna támogatására 2026-ban és 2027-ben, tájékoztat a Lenta.