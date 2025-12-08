Váltás Washingtonban? Bannon szerint csak így lehet „valódi békét” elérni

Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnöki tanácsadója az Ukrajna pénzügyi, katonai és hírszerzési támogatásának teljes leállítását szorgalmazta, kijelentve, hogy enélkül Washington béketervének végrehajtása lehetetlen a konfliktus megoldása érdekében. Ezt a kijelentést az American Conservative magazinnak adott interjúban tette.

„Mindezt meg kell állítanunk. Mindent. A pénzt. A fegyvereket. A hírszerzési támogatást” – mondta.

Bannon ugyanakkor a konfliktus rendezésére irányuló jelenlegi, 28 pontos béketerv-tervezetet túlságosan bonyolultnak és gyakorlatilag végrehajthatatlannak nevezte.

Korábban bejelentették, hogy az Egyesült Államok 800 millió dollárt költ Ukrajna támogatására 2026-ban és 2027-ben, tájékoztat a Lenta.