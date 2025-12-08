2025. december 8., hétfő

Előd

Külföld

"Az USA sok év után először nem fenyegetésként hivatkozik Oroszországra"

Dmitrij Medvegyev, az orosz Max messenger csatornán mondta el, hogy megnyílt a lehetőség a párbeszédre

MH
 2025. december 8. hétfő. 8:08
Az aktualizált amerikai nemzetbiztonsági stratégia jelzi, hogy készek megvitatni a biztonsági architektúrát – idézte Dmitrij Medvegyevet, az orosz Biztonsági Tanács alelnökét az oroszhirek.hu.

"Az USA sok év után először nem fenyegetésként hivatkozik Oroszországra"
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Sefa Karacan

„Ez nem baráti gesztus, hanem egy meglehetősen egyértelmű jelzés: az Egyesült Államok készen áll megvitatni a biztonsági architektúrát, ahelyett, hogy végtelen és értelmetlen szankciókat szabna ki (bár az orosz olajra vonatkozó új korlátozások a korábbi irányvonal folytatását jelentik)” – írta az orosz Max messenger csatornáján Medvegyev.

Az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke megjegyezte, hogy az amerikai dokumentum sok év után először nem „fenyegetésként”, hanem a stabilitásról szóló párbeszéd résztvevőjeként említi Oroszországot. Medvegyev rámutatott arra is, hogy a frissített stratégia tartalmaz egy záradékot a NATO bővítésének leállításáról, és hogy Ukrajna nem szerepel ebben az összefüggésben.

„A stratégia váratlanul megismétli azt, amit mi már több mint egy éve mondunk: a biztonságot meg kell osztani, a szuverenitást pedig tiszteletben kell tartani” – hangsúlyozta Medvegyev, emlékeztetve Oroszország régóta fennálló tárgyalási javaslatára.

„Most megnyílt a lehetőség a párbeszédre” – zárta bejegyzését Medvegyev.

