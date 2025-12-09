Az Unió túl fog lépni minden határt

A befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról szóló uniós intézményi elképzelések precedens nélküliek, és túl fognak lépni minden eddig ismert határt – mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Igazság órája című online műsorban hétfőn.

Kovács Zoltán kifejtette, a várhatóan a december 18-i uniós csúcs napirendjén szerepelő terv Belgiumot is semmibe veszi. Azzal pedig Brüsszelben láthatóan nem foglalkoznak, hogy az EU-nak nincs szuverenitása, vagy hogy meddig érnek az uniós intézmények hatáskörei. "Mi tud abból kijönni", ha átnyúlnak az egyes tagállamok felett? - tette fel a kérdést.

Az államtitkár elárulta, nemrég a belga nagykövet is azt mondta: eljön az a vörös vonal az EU-s intézmények életében, amiről nem gondolták volna, hogy addig eljutnak.

Elmondta, tizenkilenc eredménytelen szankciós csomag után sem gondolnak az unió vezetői arra, hogy nem ez a politika a megoldás, és hogy valójában a közép-európai országok a legnagyobb kárvallottjai.

Megjegyezte, azt is elfelejtik, hogy egy háború elkezdése még nem háborús bűntett, ellenkező esetben "oltári nagy bajban lenne Nyugat-Európa".

Kovács Zoltán arról is beszélt, hogy leginkább Nagy-Britannia gerjeszti az oroszfóbiát. Eközben a hétfőn Londonban találkozó Tettrekészek Koalíciójában "katasztrofális támogatottsággal" rendelkező vezetők vannak benne. Példaként említette Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német szövetségi kancellár 11, illetve 22 százalékos elfogadottságát.

Az államtitkár - utalva Orbán Viktor miniszterelnök nyíregyházi beszédére - azt mondta, "a történelem makacs dolog", ott vannak benne azok a minták és példázatok, amelyek alapján lehetne jobb döntéseket hozni.

A politikus arról is beszélt a műsorban, hogy eljött a "varázstalanítás" időszaka a Tisza Pártnál, és ahogyan a jelöltállítás is egy színjáték volt, most a programról is egyre inkább kiderül, hogy egy baloldali megszorító csomagot vetít előre.

Hozzátette, színjáték volt a közvélemény-kutatások eddigi hangulatkeltése is, a ’90-es években jobb napokat látott cégek ma már keveset adnak a valóságra, "de az egyszer csak bekopog az ablakon".

Kovács Zoltán hangsúlyozta, amit a Fidesz-KDNP 15 éve következetesen csinál, azt nem lehet egy "virtuális performansszal" félreállítani, és az intézkedések - család-, otthonteremtési, vállalkozásoknak nyújtott támogatások, egykulcsos adó - mindenkinek jók.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusa egy kijelentésére - miszerint van, aki fizetné a külföldön élő magyarok hazautazását a választásra - úgy reagált, hogy az ellentmond minden választási eljárási szabálynak. Tóta W. Árpád publicista Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke szemüvegére vonatkozó kijelentésével kapcsolatban pedig azt mondta: a baloldal nem tisztel semmit, se a kisebbséget, se a nőket, ez ellen harcoltak sikeresen 2010-ben, és ennek a visszajövetelét szeretnék most is megakadályozni.