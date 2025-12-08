Az EU növeli a nyomást az elutasított menedékkérőkre

Az EU-tagállamok növelni akarják a nyomást az elutasított menedékkérőkre, és hatékonyabbá kívánják tenni a kitoloncolásokat.

Ehhez az országban tartózkodási joggal nem rendelkező embereknek új kötelezettségeket kell vállalniuk, és számolniuk kell a juttatások csökkentésével, ha nem működnek együtt a hatóságokkal.

Hónapokig tartó tárgyalások után az EU belügyminiszterei megállapodtak a közös menekültügyi politika jelentős szigorításáról. Hétfői brüsszeli találkozójukon többek között előkészítették az utat az úgynevezett visszatérési központok létrehozásához harmadik országokban. A intézkedéseket most még az EU Parlamentnak is jóvá kell hagynia.

Az EU 2024 júniusában döntött a közös európai menekültügyi rendszer reformjáról, amelyet a tagállamoknak 2026 júniusáig kell végrehajtaniuk. Áprilisban az EU-Bizottság bejelentette, hogy a reform egyes részeit előrehozni kívánja, hogy a tagállamok gyorsított menekültügyi eljárásokat tudjanak alkalmazni - írja a focus.de.

Harmadik országokba történő kitoloncolás bevezetése

Az új szabályok szerint a jövőben az EU külső határain közvetlenül vissza lehet utasítani azokat a menedékkérőket, akiknek kérelme nem ígér sikeres kimenetelt.

Az elutasított menedékkérőket, akik nem tudnak visszatérni származási országukba, harmadik országokban található visszatérési központokba lehet kitoloncolni. Így például Hollandia kezdeményezett egy ilyen központ létrehozását Ugandában, amelyben Németország is részt vehetne. A kritikusok azonban kételkednek abban, hogy az ilyen központok összeegyeztethetők-e az európai joggal.

A belügyminiszterek emellett szigorúbb büntetésekben állapodtak meg azok ellen, akik tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek, és nem hajlandók elhagyni az EU-t.