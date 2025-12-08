Ukrajna biztonsága létfontosságú Európa számára. Ezt Keir Starmer és Dick Schoof, az Egyesült Királyság és Hollandia kormányfői közötti telefonbeszélgetést követően jelentették be.

Starmer és Schoof megvitatták Oroszország Ukrajna elleni fokozódó támadásait, és egyetértettek abban, hogy Ukrajna biztonsága létfontosságú Európa biztonsága szempontjából, és hogy országaik mindig támogatni fogják Kijevet nemzetközi együttműködés révén, beleértve a „hajlandóságok koalícióját”.

„Fontos, hogy mi, Európa, továbbra is együttműködjünk Ukrajna támogatásában a béketárgyalások során. Beszéltem különösen a finn elnökkel és a brit miniszterelnökkel arról, hogy biztonsági garanciákat kell nyújtani Ukrajnának a megállapodás megkötése után, valamint arról, hogy Európa szerepet kell vállaljon a jövőjét érintő kérdésekben. Megvitattuk Ukrajna támogatásának új módjait is, hogy továbbra is szembe tudjon szállni Oroszországgal, és erős pozíciót tudjon fenntartani a tárgyalóasztalnál” – mondta Hollandia miniszterelnöke.

Emlékeztetőül, Oroszország 2022. február 24. óta különleges katonai műveletet hajt végre Ukrajnában. A nyugati országok elítélik Moszkva intézkedéseit, és határozottan támogatják Kijevet, számol be az eadaily.com.