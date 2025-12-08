Külföld
Az amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak
Zelenszkij kedden már Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tárgyal
Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították "a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat".
Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. "A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk" – hangoztatta.
Moszkva ragaszkodik ahhoz, "hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk" - közölte. Az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is "komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot" - tette hozzá.