A németek minden eddiginél elégedetlenebbek Merz-zel és kabinetjével

A nyugdíjcsomag körüli elhúzódó németországi vita nyomot hagyott: a „fekete-vörös” kormány és Friedrich Merz (CDU) szövetségi kancellár minden eddiginél népszerűtlenebb a választók körében. Erről nyilvánvaló sajnálattal számol be a Bild című német bulvárlap.

A Bild magazin számára csütörtökön és pénteken végzett exkluzív INSA-felmérés keserű eredményei: a válaszadók 70%-a elégedetlen a „fekete-vörös” kormány teljesítményével – ami példátlan érték. Röviddel azután, hogy az új kormány májusban hivatalba lépett, a válaszadók kevesebb mint fele értékelte a gyenge koalíciót. Csupán 21% elégedett a kabinet teljesítményével – ami abszolút minimum.

Maga a kancellár is alacsony értékeléseket kap a néptől: a németek több mint kétharmada elégedetlen Friedrich Merz munkájával (rekord), mindössze 23%-uk vélekedik róla továbbra is pozitívan.

Hermann Binkert, az INSA vezetője a Bildnek elmondta:

„Ezek a valaha mért legrosszabb adatok a szövetségi kancellár és kormánya számára.”

Ez tükröződik a jelenlegi „vasárnapi trendben” is: a CDU/CSU és az SPD együttesen mindössze 40%-ot ér el a közvélemény-kutatásokban – ami messze nem többség. Még saját támogatóik körében is nagy az irritáció. Binkert szerint „a szövetséges blokkban csak valamivel több, mint minden második szavazó (52%) elégedett Merzzel; az SPD támogatói között ez az arány csak minden harmadik (35%).”

Ráadásul a CDU/CSU szavazók többsége (44% elégedett, 49% elégedetlen) és az SPD szavazóinak többsége (41% vs. 52%) elégedetlen a szövetségi kormány munkájával.

A Bundestag azonban minimális „kancellári többséggel” ennek ellenére jóváhagyta a vitatott nyugdíjcsomagot. Így elkerülhető volt a koalíciós válság. Hogy ez növelni fogja-e Merz és csapata népszerűségét, az a következő hetekben fog kiderülni, írja az eadaily.com.