A Kreml dicséri Trump új biztonsági stratégiáját

Trump elnök új amerikai biztonsági stratégiája vitákat vált ki. A Kreml szerint sok pontban egybeesik Oroszország álláspontjával, de vannak kritikus hangok is.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyet Donald Trump elnök írt alá, felkavarta a kedélyeket Oroszországban. A Kreml üdvözli, hogy Oroszországot már nem közvetlen fenyegetésként említi a stratégia.

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője a orosz televízióban elmondta: „A változtatások, amelyeket látunk, sok tekintetben egybeesnek az orosz állásponttal.” Ez egyértelmű szakítást jelent a korábbi amerikai politikával, amely 2014-es krími annexiója és a 2022-es ukrajnai háború óta agresszorként minősítette Oroszországot.

USA: Európát „civilizációs pusztulás” fenyegeti

A stratégia Trump vízióját „rugalmas realizmusnak” nevezi, és megkérdőjelezi Európa szerepét. A dokumentum szerint Európa „civilizációs pusztulásra” számíthat. A dokumentum továbbá azt is kimondja, hogy az EU elleni ellenállást is támogatni fogják. Emellett az USA központi célja az ukrajnai háború befejezése és a stratégiai stabilitás helyreállítása Oroszországgal.

Ezen kijelentések nagy része szkepticizmussal fogadható Európában. A Reuters szerint az európai államok vezető politikusai már többször is kifejezték aggodalmukat, hogy az USA Trump vezetése alatt katonailag cserben hagyhatja Európát.

Dicséret a NATO-nyilatkozatokért

A stratégia egy másik pontja a NATO-t érinti. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a szövetséget nem szabad „folyamatosan bővülő szövetségként” értelmezni. Peszkov ezt a hozzáállást bátorítónak nevezte. Ugyanakkor figyelmeztetett az úgynevezett „mély államra” az Egyesült Államokban – egy állítólag hatalmas tisztviselői hálózatra, amely alááshatja Trump politikáját. Ezt az elméletet általában összeesküvés-elméletnek tekintik, amelyre nincs bizonyíték.

Trump és Putyin: kényes kapcsolat

Trump a múltban többször is pozitívan nyilatkozott Putyinról, amiért azzal vádolták, hogy túl engedékeny Moszkvával szemben. Ugyanakkor kormánya szankciókat vezetett be Oroszország ellen. A Kreml mindazonáltal a új stratégiát lépésnek tartja a helyes irányba – valószínűleg Európa nagy nemtetszésére.