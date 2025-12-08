Egyre inkább értik az ukrajnai konfliktus rendezésében részt vevő felek, hogy az eredmény érdekében csendben kell dolgozniuk – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

„Nyilvánvaló, hogy most a felek jobban értik, hogy csendben kell dolgozniuk. Az ilyen munka nem folytatható teljesen nyilvánosan. Ez nem konstruktív. A legfontosabb, hogy nem vezet eredményhez” – mondta.

Fontosnak nevezte, hogy a Kremlt tájékoztassák arról, milyen eredményekkel járt az amerikai-ukrán tárgyalás Floridában. Nem kommentálta Donald Trump amerikai elnök szavait, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, ellentétben a környezetével, nem ismerkedett meg az amerikai béketerv tartalmával.

„Nem tudjuk pontosan, milyen véleménykülönbségek vannak” – jegyezte meg.

A módosított amerikai nemzetbiztonsági stratégiára kitérve elismerte, Moszkvával kapcsolatban vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy a következő kormányzatok megváltoztathatják azt, de, mint mondta, Oroszországnak tetszik a jelenlegi megközelítés.

„Az az árnyalás, amelyet új koncepcióban látunk, természetesen imponál nekünk. Ott a párbeszéd szükségességéről és a konstruktív, jó kapcsolatok kiépítéséről van szó” – mondta Peszkov, hozzátéve, hogy ez megfelel Oroszország elképzeléseinek.

Elképzelhetőnek nevezte, hogy a kétoldalú viszonyban meglévő irritáló tényezők megszüntetése esetén helyreállíthassák a kétoldalú kapcsolatokat, és hogy ezek kikerülnek a meglehetősen mély válság állapotából.

„Azt, hogy mi lesz a továbbiakban, a következő kormányzat alatt, azt most aligha meri bárki is megjósolni” – nyilatkozott.

Azzal kapcsolatban, hogy Indiát az Egyesült Államok vámtarifanyomás alá helyezte, hogy lemondjon az orosz olaj és olajtermékek vásárlásáról, a Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy India szuverén állam, amely ott vásárol energiatermékeket, ahol az számára előnyös.

„És amennyire értjük, indiai partnereink folytatni fogják ezt a politikát gazdasági érdekeik biztosítása érdekében” – mondta Dmitrij Peszkov.