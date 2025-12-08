Egy elnökhöz közel álló forrás szerint a stratégia felülvizsgálata már zajlik, és a bejelentés célja a francia elrettentő erő hozzáigazítása a megváltozott biztonsági környezethez és az orosz fenyegetéshez.

A jelentések szerint a francia hatóságok továbbra is vizsgálják annak lehetőségét, hogyan használhatnák nukleáris arzenáljukat más európai uniós tagállamok védelmére. Macron ugyanakkor ellenzi egy teljes körű francia „nukleáris ernyő” kiterjesztését Európa többi részére, mivel ezt a megoldást „feleslegesnek” tartja.

A francia elnök már márciusban arról beszélt, hogy Oroszország fenyegetést jelent Európára, és vitát kezdeményezett a nukleáris védelem kiterjesztéséről, megjegyezve Washington változó hozzáállását.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov reagált a Párizsból és Varsóból érkező hírekre. Szerinte Macron nyilatkozatai számos pontatlanságot tartalmaztak, például nem tettek említést arról, hogy a NATO katonai infrastruktúrája milyen gyorsan közelít az orosz határokhoz.

Peszkov később hozzátette: csak sajnálni lehet, hogy Párizs és Varsó részéről ilyen „konfrontatív, militarista” nyilatkozatok hangzanak el - írja a KárpátHír.