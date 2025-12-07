2025. december 8., hétfő

Előd

Külföld

Újra világít a karácsonyfa Betlehemben

A Gázai háború kitörése óta hiányoztak a fények

MH
 2025. december 7. vasárnap. 20:16
A gázai háború kezdete óta először világították meg a betlehemi karácsonyfát Izraelben.

Újra világít a karácsonyfa Betlehemben
Hosszú ideje vártak rá
Fotó: AFP/Middle east images/Mosab Shawer

Több száz ember gyűlt össze az Izrael által megszállt Ciszjordániában található Betlehemben az úgynevezett Jászol terén, hogy megnézze egy óriási karácsonyfa kivilágítását - írja a BBC. Mint olvasható, a gázai háború kezdete óta először történt efféle ünnep a városban. Az emberek énekeltek és táncoltak a történelmi Születés temploma előtti téren, miközben egy Mikulás édességeket osztogatott nekik.

A lakosok örömmel fogadták az eseményt. Egyikük azt mondta, reméli, hogy „ez a fény jobb dolgokhoz vezet majd minket a jövőben”. Az ünnepségek újrakezdése nem volt mentes a vitáktól, mivel Gázában továbbra is harcok dúlnak és szenvedés uralkodik. De Maher Canawati, Betlehem polgármestere közölte, a szíve mélyén úgy érezte, hogy ez a helyes dolog. Lévén a karácsonyt soha nem szabad leállítani vagy lemondani - fogalmazott.

