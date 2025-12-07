Újra világít a karácsonyfa Betlehemben

Több száz ember gyűlt össze az Izrael által megszállt Ciszjordániában található Betlehemben az úgynevezett Jászol terén, hogy megnézze egy óriási karácsonyfa kivilágítását - írja a BBC. Mint olvasható, a gázai háború kezdete óta először történt efféle ünnep a városban. Az emberek énekeltek és táncoltak a történelmi Születés temploma előtti téren, miközben egy Mikulás édességeket osztogatott nekik.

A lakosok örömmel fogadták az eseményt. Egyikük azt mondta, reméli, hogy „ez a fény jobb dolgokhoz vezet majd minket a jövőben”. Az ünnepségek újrakezdése nem volt mentes a vitáktól, mivel Gázában továbbra is harcok dúlnak és szenvedés uralkodik. De Maher Canawati, Betlehem polgármestere közölte, a szíve mélyén úgy érezte, hogy ez a helyes dolog. Lévén a karácsonyt soha nem szabad leállítani vagy lemondani - fogalmazott.